Logo

Додик: Све теме на дневном реду, од локалног пута до односа великих сила

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.09.2026 20:41

Коментари:

2
Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Лидер СНСД-а Милорад Додик посјетио је мјештане Дрењика код Прњавора и провео с њима вријеме, како је навео на платформи Х, у угодном дружењу.

"Са честитим и вриједним мјештанима Црквене - Дрењика, код Прњавора, угодно дружење и озбиљан разговор. Све теме на дневном реду, од локалног пута до односа великих сила. Како и приличи озбиљним људима", објаснио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Избори 2026

Коментари (2)

Више из рубрике

Синиша Пепић: Догодине у Јерусалиму

Република Српска

Синиша Пепић: Догодине у Јерусалиму

3 ч

0
Додик обишао породицу Средић која се вратила у Омарску из Њемачке

Република Српска

Додик обишао породицу Средић која се вратила у Омарску из Њемачке

4 ч

0
предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Одговорна дипломатија доноси нам подршку три велике свјетске силе

5 ч

3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Имаћемо 35 посланика, славићемо побједе Минића и Цвијановић

9 ч

17

  • Најновије

  • Најчитаније

21

26

Зачуђујући призори: У Ботаничкој башти Земаљског музеја БиХ радници окретали прасе на ражњу

21

06

Објављени први резултати избора у Русији, Путинова странка у убједљивом вођству

21

03

"Није то доживио" Александра се ускоро удаје, а Саша Поповић имао је само једну жељу: "То је најболније"

20

57

Сутра је Мала Госпојина: Данас изговорите ове ријечи и обавезно урадите једну ствар

20

41

Додик: Све теме на дневном реду, од локалног пута до односа великих сила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима