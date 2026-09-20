Додик: Све теме на дневном реду, од локалног пута до односа великих сила

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик посјетио је мјештане Дрењика код Прњавора и провео с њима вријеме, како је навео на платформи Х, у угодном дружењу.
"Са честитим и вриједним мјештанима Црквене - Дрењика, код Прњавора, угодно дружење и озбиљан разговор. Све теме на дневном реду, од локалног пута до односа великих сила. Како и приличи озбиљним људима", објаснио је Додик.
Са честитим и вриједним мјештанима Црквене - Дрењика, код Прњавора, угодно дружење и озбиљан разговор.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 20, 2026
Све теме на дневном реду, од локалног пута до односа великих сила.
Како и приличи озбиљним људима. pic.twitter.com/GLaKowlDok
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