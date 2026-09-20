Додик: Имаћемо 35 посланика, славићемо побједе Минића и Цвијановић

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је увјерен да ће СНСД и они који их подржавају 4. октобра славити побједу кандидата за предсједника Републике Српске Саве Минића и кандидата за српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, као и да ће имати 35 посланика у Народној скупштини, а са коалиционим партнерима двотрећинску већину или ће јој бити близу.
Додик је изразио увјерење да ће врло брзо послије избора бити формирана нова Влада Републике Српске са премијером и министрима унутрашњих послова из СНСД-а, преноси Срна.
"Послије побједе с тим капиталом ћемо отићи од наших пријатеља у свијет и са подршком народа ставити на сто наше приједлоге и затражити њихову помоћ", изјавио је Додик за Политику.
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Говорећи о политичкој сцени у Републици Српској, он је оцијенио да оваква опозиција није потребна Српској, јер власт нема с ким да води дебату пошто је опозиција препознатљива по међусобним размирицама и по томе што њих занима само ко ће бити други иза СНСД-а и да се не штеде у борби за ту позицију.
"Насупрот томе, наша странка је једна од најкомапактнијих на Балкану. Народ разумије да је Запад обећао Бошњацима разграду Дејтонског споразума и разумије нашу посвећеност да то не дозволимо. Зато нам и даје повјерење. Сви ми скупа схватамо да без Републике Српске не бисмо имали слободу, нити бисмо овдје живјели", рекао је Додик.
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Према његовој оцјени, Република Српска је успјела да сачува економију у немогућим условима и њено руководство прави дугорочне стратегије док други галаме.
"Погледајте наше листе и видећете доминантну средњу генерацију. На мјеста у партији долазе људи који разумију ново вријеме и нове технологије, али су примарно патриоте", рекао је Додик.
За то вријеме, како каже, опозиција своју политику своди на приче попут оне о крађи гласова, иако резултат СНСД-а и владајуће коалиције буде већи када се понове избори.
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