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Додик: Имаћемо 35 посланика, славићемо побједе Минића и Цвијановић

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20.09.2026 12:30

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је увјерен да ће СНСД и они који их подржавају 4. октобра славити побједу кандидата за предсједника Републике Српске Саве Минића и кандидата за српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, као и да ће имати 35 посланика у Народној скупштини, а са коалиционим партнерима двотрећинску већину или ће јој бити близу.

Додик је изразио увјерење да ће врло брзо послије избора бити формирана нова Влада Републике Српске са премијером и министрима унутрашњих послова из СНСД-а, преноси Срна.

"Послије побједе с тим капиталом ћемо отићи од наших пријатеља у свијет и са подршком народа ставити на сто наше приједлоге и затражити њихову помоћ", изјавио је Додик за Политику.

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Говорећи о политичкој сцени у Републици Српској, он је оцијенио да оваква опозиција није потребна Српској, јер власт нема с ким да води дебату пошто је опозиција препознатљива по међусобним размирицама и по томе што њих занима само ко ће бити други иза СНСД-а и да се не штеде у борби за ту позицију.

"Насупрот томе, наша странка је једна од најкомапактнијих на Балкану. Народ разумије да је Запад обећао Бошњацима разграду Дејтонског споразума и разумије нашу посвећеност да то не дозволимо. Зато нам и даје повјерење. Сви ми скупа схватамо да без Републике Српске не бисмо имали слободу, нити бисмо овдје живјели", рекао је Додик.

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Према његовој оцјени, Република Српска је успјела да сачува економију у немогућим условима и њено руководство прави дугорочне стратегије док други галаме.

"Погледајте наше листе и видећете доминантну средњу генерацију. На мјеста у партији долазе људи који разумију ново вријеме и нове технологије, али су примарно патриоте", рекао је Додик.

За то вријеме, како каже, опозиција своју политику своди на приче попут оне о крађи гласова, иако резултат СНСД-а и владајуће коалиције буде већи када се понове избори.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

нсрс

Саво Минић

Жељка Цвијановић

Избори 2026

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