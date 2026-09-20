Logo

Минић: Интензивно развијамо Српску, а самим тим и Брчко Дистрикт

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.09.2026 11:17

Коментари:

2
Предсједник Владе Републике Српске
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да је Влада Српске у претходном периоду учинила све како би Република Српска била стабилна и даље се интензивно развијала, те како би тај развој осјетио и Брчко дистрикт.

"Желимо да градоначелник Синиша Милић и сав народ осјети сву ту благодат коју Република Српска у овом моменту може да им пружи", рекао је Минић у насељу Доњи Брезик код Брчког.

Минић је рекао новинарима да му је била част и задовољство што је кумовао Храму Христа Спаситеља, који је данас освештан у овом насељу.

Он је истакао да нас црква окупља, да су ту сви једнаки, јединствени и да треба бригу о храмовима и светињама свако да води како је у прилици, неко институционално, неко вјерујући или неким другим прилогом.

"Овај број људи данас, које смо могли видјети, показује управо ово о чему говорим. Желим да похвалим и градоначелника Брчко дистрикта Синишу Милића, који је цијело вријеме при руци, не само кад је у питању наша Српска православна црква, него генерално све оно што треба у Брчком да се ради", рекао је Минић.

Премијер је нагласио да је изузетно добро за народ који овдје живи да се у оквиру парохијског дома и црквеног дворишта граде амбуланта и вртић, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Брчко дистрикт

Влада Републике Српске

Коментари (2)

Више из рубрике

предсједник СНСД-а и Републике Српске

Република Српска

"БиХ мора да се врати на дејтонска подешавања или ће се наставити њено одумирање"

2 ч

5
Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствује освештању обновљене задужбине митрополита Георгија Николајевића.

Република Српска

Додик: Млади окупљени око наших храмова гаранција су да ћемо очувати нашу традицију

2 ч

2
Зашто Блануша и Божовић ћуте на прогон Срба у ФБиХ?

Република Српска

Зашто Блануша и Божовић ћуте на прогон Срба у ФБиХ?

3 ч

11
предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

"Највећи потенцијал Српске - људи"

3 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

13

42

Претпродаја карата до 20. октобра

13

38

Распад Велике Британије: Три захтјева за разлаз са круном

13

31

Освештан Храм Христа Спаситеља у Доњем Брезику

13

30

Трагедија у комуналном: Млади Томислав преминуо након несреће на послу

13

20

Нападнут Петер Мађар, објављен снимак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима