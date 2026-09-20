Минић: Интензивно развијамо Српску, а самим тим и Брчко Дистрикт

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да је Влада Српске у претходном периоду учинила све како би Република Српска била стабилна и даље се интензивно развијала, те како би тај развој осјетио и Брчко дистрикт.
"Желимо да градоначелник Синиша Милић и сав народ осјети сву ту благодат коју Република Српска у овом моменту може да им пружи", рекао је Минић у насељу Доњи Брезик код Брчког.
Минић је рекао новинарима да му је била част и задовољство што је кумовао Храму Христа Спаситеља, који је данас освештан у овом насељу.
Он је истакао да нас црква окупља, да су ту сви једнаки, јединствени и да треба бригу о храмовима и светињама свако да води како је у прилици, неко институционално, неко вјерујући или неким другим прилогом.
"Овај број људи данас, које смо могли видјети, показује управо ово о чему говорим. Желим да похвалим и градоначелника Брчко дистрикта Синишу Милића, који је цијело вријеме при руци, не само кад је у питању наша Српска православна црква, него генерално све оно што треба у Брчком да се ради", рекао је Минић.
Премијер је нагласио да је изузетно добро за народ који овдје живи да се у оквиру парохијског дома и црквеног дворишта граде амбуланта и вртић, преноси Срна.
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