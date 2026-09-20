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Пасат слетио с пута код Козарске Дубице, троје тешко повријеђених

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20.09.2026 11:56

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Полицијски службеници Полицијске станице Козарска Дубица су извршили увиђај на мјесту саобраћајне незгоде која се догодила јутрос око 05,00 часова на магистралном путу Козарска Дубица-Драксенић у мјесту Јошик, у којој су тешко повријеђена три лица.

Увиђајем на лицу мјеста утврђено је да су приликом слијетања са коловоза возила марке “Passat” повријеђени возач Д.К., сувозач О.Б. и путник А.Г., сви из Козарске Дубице.

Повријеђена лица превезена су у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

Полицијска управа Приједор апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе јер одговорним понашањем у саобраћају доприносимо својој и безбједности свих других учесника, саопштено је из ПУ приједор.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

ПУ Приједор

Полиција

УКЦ Републике Српске

повријеђени

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