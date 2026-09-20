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Фалсификован новац требало пустити у оптицај у Бањалуци, двоје ухапшених

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20.09.2026 08:43

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Полицијски службеници Управе за тешки и организовани криминла Министарства унутрашњих послова Републике Српске јуче су на подручју града Бања Лука лишили слободе два лица - М.Р. из Бања Луке и Е.Ш., држављанина Србије због сумње да су починили кривично дјело "Кривотворење новца".
Фото: Ustupljena fotografija

Бањалучка полиција ухапсила је двије особе због фалсификовања новца.

Према сазнањима АТВ, ухапшени су М.Р. из Бањалуке и Есад Ш. из Србије који су намјеравали пустити фалсификоване новчанице у оптицај у Бањалуци.

Новац долари
Новац долари
Ustupljena fotografija

Током претреса извршеног по наредби Суда БиХ, привремено је одузето 10.000 евра и 10.000,00 америчких долара за које се сумња да су фалсификовани, као и други предмети и трагови који могу послужити као доказ у кривичном поступку.

Након криминалистичке обраде, лица ће бити предата поступајућем тужиоцу Тужилаштву БиХ у даљу надлежност.

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Тагови :

кривотворење новца

хапшење

МУП Републике Српске

Полиција

Бањалука

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