Фалсификован новац требало пустити у оптицај у Бањалуци, двоје ухапшених

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција ухапсила је двије особе због фалсификовања новца.
Према сазнањима АТВ, ухапшени су М.Р. из Бањалуке и Есад Ш. из Србије који су намјеравали пустити фалсификоване новчанице у оптицај у Бањалуци.
Током претреса извршеног по наредби Суда БиХ, привремено је одузето 10.000 евра и 10.000,00 америчких долара за које се сумња да су фалсификовани, као и други предмети и трагови који могу послужити као доказ у кривичном поступку.
Након криминалистичке обраде, лица ће бити предата поступајућем тужиоцу Тужилаштву БиХ у даљу надлежност.
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