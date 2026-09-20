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Вучинић, Хаџић и Церић спроведени у ОЈТ Бањалука

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20.09.2026 08:26

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Вучинић, Хаџић и Церић спроведени у ОЈТ Бањалука
Фото: ATV

Ухапшени у акцији "Тренер" због трговине наркотицима спроведени су јутрос у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.

Ухапшени су Никша Вучинић, Денис Хаџић и Един Церић, лица одраније позната полицији и осуђивана због истих и сличних кривичних дјела.

"На основу наредби Окружног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност поступајућег тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршени су претреси на пет локација у којима је пронађено и одузето укупно око четири килограма зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуану“, око 55 грама смеђе смоласте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „хашиш“, више дигиталних вага за прецизно мјерење, више мобилних телефона и новац у износу од око 18.000 КМ у различитим апоенима и валутама", саопштено је из полиције.

Акција "Тренер"

У оквиру акције пронађена је и одузета једна лабораторија за производњу опојне дроге са комплетном опремом и 30 комада стабљика које својим изгледом подсјећају на стабљике индијске конопље.

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Тагови :

Никша Вучинић

акција Тренер

Денис Хаџић

Дрога

акција полиције

Бањалука

ОЈТ Бањалука

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