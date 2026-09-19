Драма у Травнику: Жена пријавила пуцњаву, мушкарац лежи поред коцкарнице

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац је повријеђен у сукобу који је у касним поподневним сатима почео пред коцкарницом у Травнику, док је други учесник тучњаве приведен у Полицијску станицу у Травнику.
Како је саопштено из полиције, непозната жена је у 18:30 пријавила телефоном у ПС Травник да мушкарац лежи у непосредној близини УО Милано и да је упуцан.
На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници ПС Травник који су потврдили наводе пријаве, односно на том мјесту су затекли особе А. С. (1984) те повријеђену особу која је лежала, А. М, али је била комуникативна.
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"У информативном разговору полицијски службеници су дошли до сазнања да је првобитно дошло до нарушавају јавног реда и мира вербалним, а потом и физичким сукобом између А. С. и А. М. испред коцкарнице Europlay, гдје је А. М. пепељаром у главу ударио А. С. Потом је А. С. отишао до свог возила које је било у непосредној близини, узео плински пиштољ из њега, те у више наврата ударио А. М. У једном моменту дошло је до опаљења пиштоља - саопштили су из полиције.
Полицијски службеници ПС Травник су у службене полицијске просторије привели А. С, а екипа Хитне помоћи је превезла А. М. у Дом здравља Травник ради медицинског третмана и утврђивања степена повреда.
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"Мјесто догађаја је осигурано, на терен су изашли полицијски службеници, а по претходном упознавању дежурног кантоналног тужиоца о свим појединостима и по добијању одобрења, те обављају увиђајне мјере и радње, с циљем правилног/правног квалификовања наведеног криминалног догађаја", саопштили су из МУП-а Средњобосанског кантона.
(Аваз)
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