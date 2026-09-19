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Љубиша Петровић ударио на Божовића: Мој глас иде Небојши Вукановићу

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19.09.2026 21:26

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Љубиша Петровић ударио на Божовића: Мој глас иде Небојши Вукановићу
Фото: Facebook

Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић обратио се јавности са поруком да ће његов глас на изборима ићи за Бранка Бланушу и Небојшу Вукановића, а обратио се и онима који говоре да ће бити избачен из СДС-а и поручио им да то спроведу прије избора.

Поред Вукановића, кандидат за српског члана Предсједништва БиХ је и Маринко Божовић, Петровићев страначки колега. Умјесто њему, Петровић је директно пружио подршку кандидату Листе за правду и ред уз поруку појединцима у СДС-у који тврде да је његово "одзвонило" у странци.

"Српску демократску странку су продавали они који су са Драшком Станивуковићем трговали нудећи му и кандидатуру за предсједника Републике Српске, нудећи му и кандидатуру за српског члана Предсједништва, чак смо у једном тренутку на коцку могли ставити и саму позицију предсједника Српске демократске странке. Да је Драшко Станивуковић прихватио кандидатуру за српског члана Предсједништва то би “заклетим” СДС-овцима било у реду, али пошто је у питању Небојша Вукановић, е то није у реду, ту је Љубиша Петровић издајник због подршке брату Вукану", написао је Петровић.

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Он каже да је човјек који мисли својом главом и има став, а онима који планирају његово искључење из СДС-а поручује да то храбро спроведу прије 5. октобра и да не чекају да прођу избори.

"Љубиша Петровић није од оних који ће свог предсједника тапшати по рамену, а онда му политички скидати главу без пардона као што су појединци радили у случају Милана Миличевића. Љубиша Петровић је актуелном предсједнику у очи рекао све без сакривања, без уљепшавања и без пренемагања и двоструких аршина", написао је Петровић.

Иако градоначелник другог по величини града у Републици Српској, Петровић се није нашао ни на једној листи СДС-а за предстојеће изборе.

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То је додатно подгријало спекулације да би Петровић могао напустити странку, а чланству је спорна и његова директна подршка Небојши Вукановићу у мјесто Маринку Божовићу.

Петровић се недавно на друштвеним мрежама огласио и поручио да му се не свиђа шта се тренутно дешава у предизборној кампањи и поручио да му се "смрди" на пуцање државотворне у парампарчад (СДС).

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Тагови :

Љубиша Петровић

Небојша Вукановић

СДС

Маринко Божовић

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