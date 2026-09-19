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"Модрича је у рату много страдала, храброшћу је одбрањена, а вриједним рукама поново подигнута"

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19.09.2026 19:39

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Саво Минић СНСД трибина
Фото: X/Savo Minić

Прелијепо дружење у Дугом Пољу вечерас међу својим људима, домаћинима, истинским патриотама који знају шта су отаџбина, рад и одговорност, поручује кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, Саво Минић.

"Модрича је у рату много страдала, храброшћу је одбрањена, а вриједним рукама поново подигнута", наводи Минић на Иксу те додаје:

"Такви људи су снага Републике Српске и срећан сам што нам управо они дају подршку да заједно наставимо путем напретка и нових побједа!"

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Тагови :

Саво Минић

Модрича

СНСД

Република Српска

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