Аутор:АТВ редакција
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Прелијепо дружење у Дугом Пољу вечерас међу својим људима, домаћинима, истинским патриотама који знају шта су отаџбина, рад и одговорност, поручује кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, Саво Минић.
"Модрича је у рату много страдала, храброшћу је одбрањена, а вриједним рукама поново подигнута", наводи Минић на Иксу те додаје:
Прелијепо дружење у Дугом Пољу вечерас међу својим људима, домаћинима, истинским патриотама који знају шта су отаџбина, рад и одговорност.— Саво Минић (@minic_savo) September 19, 2026
Модрича је у рату много страдала, храброшћу је одбрањена, а вриједним рукама поново подигнута.
Такви људи су снага Републике Српске и срећан… pic.twitter.com/Jsv6To66V0
"Такви људи су снага Републике Српске и срећан сам што нам управо они дају подршку да заједно наставимо путем напретка и нових побједа!"
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