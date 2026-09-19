Трамп најавио оснивање службе за вјештачку интелигенцију

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће основати службу за вјештачку интелигенцију /ВИ/ која ће надгледати регулацију ВИ и да ће, како је навео, у блиској будућности именовати "цара" за ову технологију.
"Ни на који начин нећемо ометати или гушити раст ове невјероватне индустрије. Умјесто тога, његоваћемо је, помагати јој и пазити на њу док расте! Међутим, такође ћемо тражити оно што је лоше, а то можемо да учинимо веома лако, уз наш већ постојећи кривични и грађански правосудни систем", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Трамп је раније ове седмице рекао да је створена "болесна завјера" против ВИ и центара за податке.
Одбацио је позиве за нова федерална правила о ВИ, рекавши да је Америци потребан само јак предсједник који ће регулисати ову технологију.
Амерички званичници су изјавили да ће покренути тему ВИ у разговорима са Кином, док се амерички предсједник спрема за састанак са кинеским предсједником Си Ђинпингом сљедеће седмице, преноси Срна.
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