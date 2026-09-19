Хаос у Хагу: Протест деснице прерастао у насиље, полиција морала да интервенише

Аутор:АТВ редакција
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Полиција за разбијање демонстрација интервенисала је данас на протесту крајње деснице „Ми смо народ“ у градском парку Маливелд у Хагу, након што је скуп постао насилан, изјавио је портпарол полиције.
Демонстранти су на полицајце бацали бакље, док је током протеста испаљиван и пиротехнички материјал, преноси НЛ Тајмс.
За сада није познато колико је људи ухапшено.
Марш је почео у 11.00 часова, уз присуство неколико стотина људи, а насиље је избило око 13.00 часова.
Уочи протеста на интернету су се ширили позиви на насиље, наводи НЛ Тајмс.
Учесници су носили расистичке транспаренте крајње деснице, укључујући поруке „Животи бијелаца су важни“ и „Бијели мушкарци на првом мјесту“, као и транспаренте са захтјевима за повратак миграната у земље поријекла.
Walgelijke beelden vanaf het Malieveld. Hitlergroeten, antisemitische leuzen, geweld tegen de politie en vuurwerk gooien naar de ME. Belangrijk dat hier snoeihard tegen opgetreden wordt. Dank aan alle agenten die weer voor onze rechtsstaat staan.https://t.co/31JadLNBjJ— David van Weel (@ministerjenv) September 19, 2026
Неки демонстранти носили су заставе са келтским крстом, симболом који користе неонацисти широм свијета, а према извјештају холандске новинске агенције АНП, један учесник виђен је како изводи нацистички поздрав.
На камиону који је служио као бина био је истакнут екран са поруком „Холандија припада Холанђанима“.
По доласку на лице мјеста, полиција за разбијање демонстрација потиснула је учеснике назад на Маливелд како би спријечила да се скуп приближи центру града или ауто-путу А12.
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Према наводима портала Омроеп Вест, док су полицајци опкољавали демонстранте, изнад пољане је летио хеликоптер.
Тачан број ухапшених није познат, али полиција је саопштила да је неколико особа приведено и прије избијања већих нереда, преноси “Telegraf.rs”.
На терену је био велики број полицајаца, укључујући возила са воденим топовима.
Министар правде Давид ван Вил позвао је на платформи X на „изузетно одлучан“ одговор на, како је навео, „ужасне сцене“ током протеста.
Он је рекао да су демонстранти изводили нацистичке поздраве, узвикивали антисемитске пароле, нападали полицију и бацали ватромет на полицајце за разбијање демонстрација.
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„Хвала свим полицајцима који се још једном супротстављају у одбрани наше демократске правне државе“, написао је он.
Истовремено, у Хагу је одржан још један протест, а полиција је привела неколико климатских активиста организације “Екстиншен ребелион” који су покушали да изађу на ауто-пут А12 преко прилазних саобраћајница у близини Зевенара, у провинцији Гелдерланд.
Активисти, њих око стотинак, касније су успели да блокирају коловоз у смијеру према Немачкој.
За сада нема извјештаја о хапшењима у том случају.
Ауто-пут у смјеру према њемачкој граници био је затворен, док је саобраћај у смеру Арнхема остао отворен.
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