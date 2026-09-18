У Приштини нови протест због пресуде Тачију и осталима

Аутор:АТВ редакција
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Присталице некадашње тзв. ослободилачке војске Косова (ОВК) организовале су синоћ на централном тргу у Приштини нови протест због пресуда Специјализованих вијећа у Хагу бившим вођама те терористичке организације.
Скуп је организован под слоганом "Не у моје име", а организатори су навели да тиме желе да одбаце и негирају пресуде изречене Хашиму Тачију, Кадрију Весељију, Јакупу Краснићију и Реџепу Сељимију.
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Организатори су најавили миран протест, док су на окупљање грађане позвали и ратни ветерани бивше ОВК.
Протести због хашких пресуда почели су у сриједу, након што су објављене одлуке Специјализованих вијећа.
Током окупљања у сриједу и у ноћи између сриједе и четвртка поједине групе Албанаца каменицама и Молотовљевим коктелима гађале су зграду Еулекса, у којој се налази и канцеларија Специјализованих вијећа, док је каменицама гађана и зграда владе привремених институција у Приштини.
Демонстранти су у сриједу покушали и да пробију полицијски кордон и уђу у зграду владе.
Тзв. косовска полиција саопштила је да је током протеста у сриједу у Приштини, након изрицања пресуде у Хагу, привела двије особе, од којих је једној одређено задржавање до 48 сати.
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Специјализована вијећа у Хагу осудила су у сриједу бивше вође терористичке ОВК Хашима Тачија и Јакупа Краснићија на по 25 година затвора, Кадрија Весељија на 18, а Реџепа Сељимија на 13 година затвора због ратних злочина.
(Танјуг)
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