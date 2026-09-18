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У Приштини нови протест због пресуде Тачију и осталима

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18.09.2026 07:17

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Окупљени народ у Приштини прати пресуду Хашиму Тачију и осталима.
Фото: Tanjug/AP/Florent Bajrami

Присталице некадашње тзв. ослободилачке војске Косова (ОВК) организовале су синоћ на централном тргу у Приштини нови протест због пресуда Специјализованих вијећа у Хагу бившим вођама те терористичке организације.

Скуп је организован под слоганом "Не у моје име", а организатори су навели да тиме желе да одбаце и негирају пресуде изречене Хашиму Тачију, Кадрију Весељију, Јакупу Краснићију и Реџепу Сељимију.

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Организатори су најавили миран протест, док су на окупљање грађане позвали и ратни ветерани бивше ОВК.

Протести због хашких пресуда почели су у сриједу, након што су објављене одлуке Специјализованих вијећа.

Током окупљања у сриједу и у ноћи између сриједе и четвртка поједине групе Албанаца каменицама и Молотовљевим коктелима гађале су зграду Еулекса, у којој се налази и канцеларија Специјализованих вијећа, док је каменицама гађана и зграда владе привремених институција у Приштини.

Демонстранти су у сриједу покушали и да пробију полицијски кордон и уђу у зграду владе.

Тзв. косовска полиција саопштила је да је током протеста у сриједу у Приштини, након изрицања пресуде у Хагу, привела двије особе, од којих је једној одређено задржавање до 48 сати.

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Специјализована вијећа у Хагу осудила су у сриједу бивше вође терористичке ОВК Хашима Тачија и Јакупа Краснићија на по 25 година затвора, Кадрија Весељија на 18, а Реџепа Сељимија на 13 година затвора због ратних злочина.

(Танјуг)

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Тагови :

Приштина

Косово и Метохија

ОВК

Протести

Хашим Тачи пресуда

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