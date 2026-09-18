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Број гладних људи на Земљи могао би да достигне 520 милиона

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18.09.2026 08:07

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Број гладних људи на Земљи могао би да достигне 520 милиона
Фото: Pexels

Број људи који се суочавају са глађу широм свијета могао би да достигне 520 милиона до 2030. године због сукоба на Блиском истоку, изјавио је шеф канцеларије Организације УН за храну и пољопривреду у Русији Олег Кобјаков.

"С обзиром на утицај сукоба на Блиском истоку, до 2030. године између 510 и 520 милиона људи ће се и даље суочавати са глађу", рекао је Кобјаков за РИА Новости, напомињући да је прије кризе та бројка процијењена на 503 милиона људи.

Он је нагласио да прогноза није узела у обзир друге потенцијалне неповољне факторе, попут екстремних временских прилика, које би могле погоршати ситуацију.

"Стога би криза на Блиском истоку могла да утиче на додатне земље кроз раст цијена енергије и ђубрива", закључио је Кобјаков.

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Тагови :

Глад

Земља

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