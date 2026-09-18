Број гладних људи на Земљи могао би да достигне 520 милиона

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Број људи који се суочавају са глађу широм свијета могао би да достигне 520 милиона до 2030. године због сукоба на Блиском истоку, изјавио је шеф канцеларије Организације УН за храну и пољопривреду у Русији Олег Кобјаков.
"С обзиром на утицај сукоба на Блиском истоку, до 2030. године између 510 и 520 милиона људи ће се и даље суочавати са глађу", рекао је Кобјаков за РИА Новости, напомињући да је прије кризе та бројка процијењена на 503 милиона људи.
Он је нагласио да прогноза није узела у обзир друге потенцијалне неповољне факторе, попут екстремних временских прилика, које би могле погоршати ситуацију.
"Стога би криза на Блиском истоку могла да утиче на додатне земље кроз раст цијена енергије и ђубрива", закључио је Кобјаков.
Породица
Продали све и отишли у кампер: Никола и Зорана показали како живе без рачуна
(ТАНЈУГ)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
10
34
10
30
10
26
10
16
10
12
Тренутно на програму