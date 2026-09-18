Цијене нафте на тржишту осцилирају

Аутор:АТВ редакција
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Цијене енергената на европском и свјетском тржишту данас биљеже благе осцилације, при чему се цијена сирове нафте типа Брент креће око 103 долара по барелу, док је цијена европског природног гаса стабилна на нивоу од око 77 евра по мегават-сату.
На трговачкој платформи Investing.com, цијена фјучерса нафте Брент износила је 103,92 долара по барелу.
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Америчка сирова нафта WTI (West Texas Intermediate) забиљежила је вриједност од око 101,04 долара по барелу.
На холандској берзи гаса ТТФ, фјучерси природног гаса кретали су се у распону око 77 евра по мегават-сату.
Истовремено, водећи европски берзански индекси забиљежили су раст вриједности, праћени стабилнијим трговањем на глобалним тржиштима.
Водећи европски берзански индекси забиљежили су раст вредности - лондонски FTSE порастао је за 0,40 одсто, њемачки DAX за 0,40 одсто, док је француски CAC 40 забиљежио благи плус од 0,21 одсто.
Са друге стране, руски индекс MOEX забиљежио је пад од 0,99 одсто.
На америчким берзама такође је забиљежен позитиван тренд, гдје је индекс Dow Jones порастао за 0,75 одсто, а S&P 500 за 0,80 одсто.
На азијским тржиштима трговање је било мјешовито - кинески индекс China A50 Futures пао је за 0,32 одсто, док је акција компаније China Unicom на берзи у Хонг Конгу забиљежила раст од 1,30 одсто.
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Вриједност евра у односу на амерички долар на валутном тржишту износи око 1,15 долара.
Цијена злата на свјетском тржишту забиљежила је дневни раст од 0,2 одсто и достигла ниво од око 4.346 долара за тројску унцу.
Истовремено, цијена пшенице на свјетским берзама кретала се на нивоу од око 725,75 центи за бушел, уз благи дневни пад од 0,39 одсто.
(Танјуг)
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