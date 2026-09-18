Познато колике ће бити минималне плате од јануара 2027. у Црној Гори

Према моделу који је предложио Спајић, минимална плата за запослене на радним мјестима са основним и нижим образовањем требала би износити 1.000 евра, за запослене на радним мјестима са средњим образовањем 1.250 евра, док ће минимална плата за радна мјеста са високим образовањем износити 1.400 евра.

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Спајић је најавио и да ће се пензије од 2027. усклађивати четири пута годишње, како би у потпуности пратиле раст зарада. Просјечна пензија би у априлу требала износити 600 евра, док ће минимална прећи 500 евра. Такође, сви пензионери ће добити додатних 100 евра у децембру.

Минимална плата у Црној Гори тренутно износи 600 или 800 евра, у зависности од нивоа квалификације образовања. Просјечна нето плата у јулу износила је 1.037 еура, према подацима Управе за статистику (Монстат).

- У савременом свијету државе се не дијеле на велике и мале, већ на оне које се прилагођавају актуелном моменту убрзано планирајући будућност и оне које су константно оптерећене проблемима из прошлости. Црна Гора је дуго била у лавиринту феудалне економије ниских зарада, као и балканског национализма и ратова - система у којем се рад није исплатио и није се ни подстицао. Обесхрабрени, млади су одлазили у таласима. Након дуго година кренули смо да мијењамо тај модел спроводивши низ успјешних реформи, показујући да економија може да буде тема број 1 у црногорској политици. Такође, схватили смо да су најбитнији ресурс наше државе - наши људи - казао је Спајић, преносе Вијести.

Програм обухвата више од 250.000 запослених, а додатно повећање ће бити могуће ако социјални партнери прихвате захтјев Владе да се повећање обрачунске вриједности коефицијента једнако примијени на јавни и приватни сектор.

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Овај Владин модел прослијеђен је Скупштини Црне Горе на усвајање.