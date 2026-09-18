Посуо супругу врелом кафом након свађе: Жена завршила у болници због опекотина

Аутор:АТВ редакција
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Жена у Гостивару у Сјеверној Македонији задобила је опекотине након што је њен супруг током кратке свађе просуо врелу кафу по њој.
О овом случају породичног насиља огласио се портпарол СВР Тетово Фатмир Реџепи рекао је да је мушкарац, након пријаве случаја, приведен и задржан у полицијској станици.
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– Дана 15.09.2026. године у 23.30 часова, у једном гостиварском селу, полицијски службеници лишили су слободе Б. К. (52) из тог села, поступајући по претходној пријави његове супруге (40) да је у породичном дому, након кратке свађе, просуо врелу кафу по њој, при чему је задобила опекотине – навео је Реџепи, преноси Курирмк.
Након документовања случаја, против мушкарца ће бити поднијета одговарајућа пријава.
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