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Волво враћа чувене караване? Стиже чак 13 нових модела до 2030. године

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18.09.2026 09:30

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Аутомобил Волво
Фото: Pixabay

Волво је најавио највећу и најамбициознију офензиву нових модела у својој готово 100 година дугој историји. Компанија планира да до краја 2030. године представи чак 13 потпуно нових аутомобила, са циљем да повећа профитабилност и удвостручи тржишни удио.

Нова гама обухватиће електричне аутомобиле и хибриде, а Волво наглашава да неће сви нови модели бити СУВ-ови. Седам модела намијењено је тржиштима Европе, Сјеверне Америке и других западних земаља, док ће шест бити развијено за Кину.

Најава долази убрзо након освјежених модела ХЦ40, ЕХ40, ЕЦ40 и ХЦ60, као и нових плуг-ин хибридних верзија ХЦ60 и ХЦ90 које према ВЛТП-у могу да пређу до 200 километара искључиво на струју.

Посебно је занимљиво што Волво најављује улазак у нове сегменте. Компанија није открила детаље, али би међу новитетима могао да се нађе и повратак каравана, односно модела са класичном каросеријом који су дуго били дио Волво идентитета.

Нови дизајнерски правац биће најављен концептом који стиже 2027. године. На његовом развоју радиће Томас Ингенлат, који се враћа на мјесто главног дизајнера бренда Волво након седам година проведених на челу Полестара.

Модели за западна тржишта користиће механичке платформе СПА2 и СПА3, као и рачунарску платформу HuginCore. Кинески модели ослањаће се на заједничке платформе и технологију развијену са компанијом Geely.

Један од циљева је и већа употреба заједничких компоненти унутар Geely групе. Волво жели да њихов удио порасте са садашњих око 10 на чак 30 одсто до 2030. године.

Волво ће истовремено наставити да развија електричне аутомобиле, али и хибриде треће генерације за купце који још нису спремни за потпуни прелазак на електрични погон. Компанија најављује и редовна бежична ажурирања софтвера, једноставнију куповину и више унапријед конфигурисаних аутомобила доступних за брзу испоруку.

Према ријечима предсједника и извршног директора Хокана Самуелсона, продајни салони бренда Волво требало би да изгледају веома другачије 2030. године, преноси Б92.

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Тагови :

Ауто

Волво

Ауто-индустрија

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