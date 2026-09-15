Ако аутомобил има овакву регистарску таблицу, саобраћајна камера је неће снимити

Аутор:АТВ редакција
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Паметне саобраћајне камере су уведене да би одржавале ред на путевима. Како технологија напредује, међутим, тако се појављују и све софистициранији начини да возачи избегну казне.
Најновији хир у Великој Британији ставља у фокус возаче који су пронашли начин да своје регистарске таблице постану"невидљиве".
Према британским медијима, проблем се односи на тзв. "ghost plates" — регистарске таблице са рефлективним премазом које камере не могу да препознају. Неке варијанте нуде уколико нису видљиве и користе рефлектујуће материјале или механизме за прекривање који ометају АНПР (Automatic Number Plate Recognition) системе, пише The Times.
Супротно томе, популарни стилови попут 3Д и 4Д таблица — са испупченим или ласерцем обликованим словима — су естетске иновације и нису дизајниране да "замагле" камере. Оне су легалне, све док испуњавају техничке и визуелне стандарде.
Ghost plates (невидљиве таблице):
Коришћење рефлективних фолија, специјалних навлака или механизама који спречавају читање регистрације од стране камера сматра се противзаконитим у УК. Власти планирају драстичније казне – до 1.000 фунти и 6 казнених поена за прекршиоце, а продавци таквих решења већ су под лупом.
3Д и 4Д таблице:
Ове модне таблице имају слојевита слова која естетски одскачу, али су и даље у потпуности читљиве камерама уколико испуњавају стандард БС АУ 145е (солидно црно слово, рефлектујућа позадина, произвођач и његове ознаке и сл.)
Аутоматско препознавање платоа (АНПР):
АНПР системи функционишу помоћу камера и софтвера за ОЦР, често користе и инфрацрвено осветљење да читају регистарске таблице у свим условима. Ако не успеју аутоматски да препознају број, у већини случајева слику проверава човек, што даље води и до казне.
Возачи који покушавају да избегну казне користећи "ghost plates" ризикују озбиљне последице — ове таблице су противзаконите и појачан надзор је пред вратима. Насупрот њима, 3Д и 4Д таблице нису трик за камере: реч је о легалном естетском тренду, све док испуњавају техничке стандарде и остају читљиве, пише City Magazine.
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