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Ако аутомобил има овакву регистарску таблицу, саобраћајна камера је неће снимити

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15.09.2026 10:37

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Ако аутомобил има овакву регистарску таблицу, саобраћајна камера је неће снимити
Фото: S. von Hoerst/Pexels

Паметне саобраћајне камере су уведене да би одржавале ред на путевима. Како технологија напредује, међутим, тако се појављују и све софистициранији начини да возачи избегну казне.

Најновији хир у Великој Британији ставља у фокус возаче који су пронашли начин да своје регистарске таблице постану"невидљиве".

Према британским медијима, проблем се односи на тзв. "ghost plates" — регистарске таблице са рефлективним премазом које камере не могу да препознају. Неке варијанте нуде уколико нису видљиве и користе рефлектујуће материјале или механизме за прекривање који ометају АНПР (Automatic Number Plate Recognition) системе, пише The Times.

Супротно томе, популарни стилови попут 3Д и 4Д таблица — са испупченим или ласерцем обликованим словима — су естетске иновације и нису дизајниране да "замагле" камере. Оне су легалне, све док испуњавају техничке и визуелне стандарде.

Шта кажу прописи и технологија?

Ghost plates (невидљиве таблице):

Коришћење рефлективних фолија, специјалних навлака или механизама који спречавају читање регистрације од стране камера сматра се противзаконитим у УК. Власти планирају драстичније казне – до 1.000 фунти и 6 казнених поена за прекршиоце, а продавци таквих решења већ су под лупом.

3Д и 4Д таблице:

Ове модне таблице имају слојевита слова која естетски одскачу, али су и даље у потпуности читљиве камерама уколико испуњавају стандард БС АУ 145е (солидно црно слово, рефлектујућа позадина, произвођач и његове ознаке и сл.)

Аутоматско препознавање платоа (АНПР):

АНПР системи функционишу помоћу камера и софтвера за ОЦР, често користе и инфрацрвено осветљење да читају регистарске таблице у свим условима. Ако не успеју аутоматски да препознају број, у већини случајева слику проверава човек, што даље води и до казне.

Возачи који покушавају да избегну казне користећи "ghost plates" ризикују озбиљне последице — ове таблице су противзаконите и појачан надзор је пред вратима. Насупрот њима, 3Д и 4Д таблице нису трик за камере: реч је о легалном естетском тренду, све док испуњавају техничке стандарде и остају читљиве, пише City Magazine.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Регистарске таблице

Аутомобили

снимање

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