Logo

Седам могућих разлога зашто ваш аутомобил неће да упали

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.09.2026 07:31

Коментари:

0
Аутомобил
Фото: pexels/Ibrahim Bilgin

Сигурно вам се барем једном догодило да сједнете у аутомобил, окренете кључ или притиснете дугме за паљење, а мотор не реагује.

Ако аутомобил неће да упали, разлог може бити једноставан, али и озбиљнији квар.

Прије него што позовете аутомеханичара, вриједи провјерити неколико основних ствари.

1. Празан акумулатор

Један од најчешћих разлога је испражњен акумулатор. Ако аутомобил само „вергла“ или се уопште не чује приликом покушаја паљења, акумулатор може бити узрок. Покушајте га покренути уз помоћ каблова или боостера.

2. Корозија на клемама акумулатора

Прљаве или кородиране клеме могу прекинути добар контакт. Провјерите их и, ако је потребно, очистите.

3. Неисправан стартер

Стартер покреће мотор при паљењу. Ако се чује само „клик“, а мотор се не окреће, могуће је да је проблем управо у стартеру.

4. Проблем са зупчастим ременом

Оштећен зупчасти ремен може спријечити покретање мотора, а његово пуцање може изазвати и озбиљна оштећења мотора. Зато је важно мијењати га у интервалима које препоручује произвођач.

5. Оштећена разводна капа

Код возила која користе разводну капу, влага или оштећење могу узроковати проблеме са паљењем. Ако је напукла или оштећена, потребно ју је замијенити.

6. Неисправна бобина за паљење

Бобина претвара напон акумулатора у напон потребан за стварање искре. Ако је неисправна, мотор се може тешко покретати или уопште неће упалити.

7. Зачепљен филтер горива

Ако гориво не може нормално доћи до мотора, аутомобил се неће покренути. У том случају најчешће је потребно замијенити филтер.

Наравно, ово нису једини могући узроци. Прије свега провјерите и најједноставније ствари, да има довољно горива и да волан није закључан.

Ако аутомобил и даље не реагује, а нисте сигурни у чему је проблем, најбоље је потражити помоћ аутомеханичара, преноси Радио Сарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ауто

Мотор

квар на ауту

Аутомеханичар

Коментари (0)

Прочитајте више

Зверев поручио мајци: Хвала ти што ниси дозволила да ме болест спута

Тенис

Зверев поручио мајци: Хвала ти што ниси дозволила да ме болест спута

4 ч

0
Majstor, zanatlija

Економија

Програмери више нису најтраженији, за овим мајсторима влада помама

4 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Након расправе зарила мушкарцу нож у груди: Он тврдио да се сам повриједио

4 ч

0
Обиљежавање Дана српског јединства и националне заставе

Република Српска

Обиљежавање Дана српског јединства и националне заставе

4 ч

3

Више из рубрике

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Једно дугме у аутомобилу замало је усмртило цијелу породицу

2 д

0
Аутомеханичар поправља ауто.

Ауто-мото

Овај квар може уништити мотор за само неколико секунди, а возачи га не примијете

5 д

0
Нови мобилни радари у КС

Ауто-мото

Нема више "прошао сам радар па могу убрзати": Нови уређаји снимају и возила која се удаљавају

5 д

0
Шкода разматра укидање модела Суперб

Ауто-мото

Шкода разматра укидање модела Суперб

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

25

Минић: Под истом тробојком Српска и Србија стоје заједно и поносно

11

21

Тешка несрећа у Градишци, ударен пјешак

11

13

Мушкарац тешко повријеђен у новом нападу ајкуле, плажа затворена

11

13

Због посљедица пожара обустављен жељезнички путнички саобраћај

11

12

Гдје су нестали? Обиљежавање Дана несталих и погинулих у Бањалуци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима