Седам могућих разлога зашто ваш аутомобил неће да упали

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сигурно вам се барем једном догодило да сједнете у аутомобил, окренете кључ или притиснете дугме за паљење, а мотор не реагује.
Ако аутомобил неће да упали, разлог може бити једноставан, али и озбиљнији квар.
Прије него што позовете аутомеханичара, вриједи провјерити неколико основних ствари.
Један од најчешћих разлога је испражњен акумулатор. Ако аутомобил само „вергла“ или се уопште не чује приликом покушаја паљења, акумулатор може бити узрок. Покушајте га покренути уз помоћ каблова или боостера.
Прљаве или кородиране клеме могу прекинути добар контакт. Провјерите их и, ако је потребно, очистите.
Стартер покреће мотор при паљењу. Ако се чује само „клик“, а мотор се не окреће, могуће је да је проблем управо у стартеру.
Оштећен зупчасти ремен може спријечити покретање мотора, а његово пуцање може изазвати и озбиљна оштећења мотора. Зато је важно мијењати га у интервалима које препоручује произвођач.
Код возила која користе разводну капу, влага или оштећење могу узроковати проблеме са паљењем. Ако је напукла или оштећена, потребно ју је замијенити.
Бобина претвара напон акумулатора у напон потребан за стварање искре. Ако је неисправна, мотор се може тешко покретати или уопште неће упалити.
Ако гориво не може нормално доћи до мотора, аутомобил се неће покренути. У том случају најчешће је потребно замијенити филтер.
Наравно, ово нису једини могући узроци. Прије свега провјерите и најједноставније ствари, да има довољно горива и да волан није закључан.
Ако аутомобил и даље не реагује, а нисте сигурни у чему је проблем, најбоље је потражити помоћ аутомеханичара, преноси Радио Сарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тенис
4 ч0
Економија
4 ч0
Регион
4 ч0
Република Српска
4 ч3
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
5 д0
Ауто-мото
5 д0
Ауто-мото
5 д0
Најновије
Најчитаније
11
25
11
21
11
13
11
13
11
12
Тренутно на програму