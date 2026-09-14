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Након расправе зарила мушкарцу нож у груди: Он тврдио да се сам повриједио

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14.09.2026 07:21

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Права драма одиграла се у једном тиватскм угоститељском објекту, када је, како се сумња, након краће расправе четрдесетогодишња жена ножем у груди убола мушкарца М.К.

На лице мјеста одмах је изашла полиција, међутим тада је саопштено да је рањени мушкарац сам себе повриједио, што је он и потврдио. Међутим, даљом истрагом та изјава доведена је у питање.

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- Предузимајући даље мјере и радње на расвјетљавању догађаја, полицијски службеници су, у координацији са надлежним државним тужиоцем, дошли до сумње да се не ради о саморањавању, већ да је извршено кривично дјело на штету М.К. и то од стране С.П - саопштено је из Управе полиције.

Сумња се да је С.П. у једном угоститељском објекту у насељу Калимањ у Тивту, након краће расправе ножем нанијела убодну рану М.К. у предјелу груди, у намјери да га лиши живота.

Од С.П. је узета изјава у полицијским просторијама на наведене околности.

Осумњичена С.П. је, по налогу надлежног државног тужиоца, лишена слободе, због сумње да је, на штету М.К, извршила кривично дјело убиство у покушају.

Она ће, уз кривичну пријаву, у законском року бити приведена надлежном државном тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Подгорици на даљу надлежност.

СПЦ

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Оштећени М.К. је хоспитализован и према информацијама којима располажемо његово стање је за сада стабилно.

(Курир)

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Тагови :

Црна Гора

Тиват

Полиција

напад ножем

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