Након расправе зарила мушкарцу нож у груди: Он тврдио да се сам повриједио

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одиграла се у једном тиватскм угоститељском објекту, када је, како се сумња, након краће расправе четрдесетогодишња жена ножем у груди убола мушкарца М.К.
На лице мјеста одмах је изашла полиција, међутим тада је саопштено да је рањени мушкарац сам себе повриједио, што је он и потврдио. Међутим, даљом истрагом та изјава доведена је у питање.
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- Предузимајући даље мјере и радње на расвјетљавању догађаја, полицијски службеници су, у координацији са надлежним државним тужиоцем, дошли до сумње да се не ради о саморањавању, већ да је извршено кривично дјело на штету М.К. и то од стране С.П - саопштено је из Управе полиције.
Сумња се да је С.П. у једном угоститељском објекту у насељу Калимањ у Тивту, након краће расправе ножем нанијела убодну рану М.К. у предјелу груди, у намјери да га лиши живота.
Од С.П. је узета изјава у полицијским просторијама на наведене околности.
Осумњичена С.П. је, по налогу надлежног државног тужиоца, лишена слободе, због сумње да је, на штету М.К, извршила кривично дјело убиство у покушају.
Она ће, уз кривичну пријаву, у законском року бити приведена надлежном државном тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Подгорици на даљу надлежност.
Друштво
Данас је почетак новог циклуса: Вјерује се да од овог дана зависи много тога
Оштећени М.К. је хоспитализован и према информацијама којима располажемо његово стање је за сада стабилно.
(Курир)
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