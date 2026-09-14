Хороскоп за 14. септембар: Откријте шта вам звијезде поручују

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Погледајте шта вам астролошка прогноза откриваја за данашњи дан кроз детаљан преглед за свих 12 знакова.
У емотивном смислу учините онако како Вам одговара, без осјећања кривице. Постоје ситуације када је тешко објаснити узрок или посљедицу, али ако су Ваша осјећања у складу са гласом разума, поступите по својој савјести. Вечерње сате планирајте да проведете у складу са својим расположењем.
Уколико осјећате резигнацију, размислите у чему сте погријешили према блиској особи, јер нико није безгријешан ни савршен. Потребна Вам је добра концентрација и моћ запажања у различитим ситуацијама, па се ослоните на своје богато искуство. Пријаће Вам више сати доброг сна, а обратите пажњу и на снове.
Избјегавајте напете ситуације у сусрету са вољеном особом – важно је да међу Вама постоје добре намјере. Уколико Вам је стало да тестирате своје интелектуалне или практичне способности, потребно је да имате прецизне циљеве. Потрудите се да правилно усмјеравате своју позитивну енергију.
Привлачи Вас комбинација емотивне, страствене и интелектуалне везе, али особи која се налази у Вашем друштву нешто од тога недостаје. Дјелујете привлачно и шармантно на околину, али то не представља довољну гаранцију за пословни успјех. Друштвена ангажованост дјелује позитивно на Вашу менталну равнотежу.
Понашате се превише избирљиво и захтјевно пред блиском особом, па на крају не добијате колико заслужујете. Свако од сарадника жели да заузме што бољу позицију која гарантује нови пословни успјех или престиж на друштвеној љествици. Избјегавајте претјеривање и успорите свој убрзани ритам.
Будите дискретнији у различитим сусретима и добро процијените своје могућности прије него што покренете »љубавну варницу. Осјећате лагану стагнацију, па је потребно да ангажујете поуздане сараднике како бисте остварили заједничке интересе. Обратите пажњу на правилнији начин исхране.
Неко не испуњава Ваша емотивна очекивања, али Ви сте толерантни и пуни разумијевања за особу која користи Вашу добру вољу. Будите мудри и прихватите нечији савјет како бисте спријечили додатне компликације, јер околина не разумије у потпуности све Ваше идеје. Обратите пажњу на правилнију исхрану.
Нема разлога да губите самопоуздање, јер ће партнер убрзо промијенити мишљење у Вашу корист. У прилог Вам иду нечије изјаве и морална подршка, али је важно да избјегавате инстант рецепте при рјешавању пословних дилема. Пријаће Вам забава у одабраном друштву, зато се опустите.
Не можете да се опустите јер Вам неко изненада задаје додатне проблеме или нове емотивне дилеме, због чега дјелујете несигурно. Обратите пажњу на нове информације или на нечије упозорење. Важно је да својим понашањем дајете добар примјер и да избјегавате конфликтне односе и стресне ситуације.
Вољена особа анализира Ваше понашање и проналази различите замјерке, али Ви немате довољно стрпљења да саслушате критику. Нови пословни догађаји уносе лагану пометњу умјесто да се надмудрујете са неистомишљеницима, боље је да повучете конкретан потез. Пријаће Вам психофизичка релаксација или боравак у природи.
Дјелујете напето јер почиње да Вам смета нечије присуство или арогантно понашање, али не желите да умањите своје критеријуме. Пажљивије анализирајте одговоре које добијате од блиских сарадника свако има своју теорију и вјешто брани своје пословне интересе. Избјегавајте напорне или стресне ситуације које Вас замарају.
Стало Вам је да изгледате лијепо, духовито или шармантно пред својом околином, али неко погрешно карактерише Ваше понашање. Немојте дозволити да Вас неко критикује без правог повода и препустите другима ситуације са високим степеном ризика. Потребно је да остварите унутрашњу равнотежу и да се опустите, преноси Астролук.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
14 ч0
Занимљивости
20 ч0
Занимљивости
22 ч0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
31
11
25
11
21
11
13
11
13
Тренутно на програму