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Шампионска прича породице Мајдов: Олимпијски сан и даље живи

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13.09.2026 21:52

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Немања Мајдов
Фото: АТВ

На прсте једне руке дају се избројати они спремни да прођу кроз пут пун одрицања и изазова како би им снови постали јава.

У том одбраном друштву су јунаци наше наредне приче, приче која је лекција свима да вјера и храброст увијек донесу успјех.

Немања Мајдов у џудоу је освојио све што може да се освоји, а олимпијска медаља у завршници каријере остаје највећи циљ. Шампион свјетског кова не крије да би одличје у Лос Анђелесу на најљепши начин заокружило трофејну каријеру у којој је безброј пута доказао да за њега не постоје немогуће препреке.

Прича о успјеху породице Мајдов једна је од најинспиративнијих на овим просторима, а подршка породице за Немању је увијек била од пресудног значаја у свим шампионским походима. Пут до успјеха поплочан је бројним изазовима, али када поставите јасан циљ испред себе онда је све лакше.

Шампионска прича не завршава се на освојеним медаљама. Своје знање, искуство и љубав према џуду породица Мајдов преноси на нове генерације кроз Академију Мајдов, која је и ове године окупила велики број младих џудиста.

А управо су савјети од свјетских шампиона од непроцјењиве важности за младе џудисте који сањају да једног дана, попут Немање, остваре своје снове.

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Таг :

Немања Мајдов

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