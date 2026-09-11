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Лука Пејић освојио златну медаљу на Европском универзитетском првенству

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11.09.2026 20:20

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Лука Пејић освојио златну медаљу на Европском универзитетском првенству

Бањалучки каратиста Лука Пејић освојио је златну медаљу на Европском универзитетском првенству у Тирани, а до најсјајнијег одличја стигао је са три побједе на татамију.

Најтеже је, каже, било у четврфиналном окршају са Мустафом Ограглијем из Турске, а након тог тријумфа себи је трасирао пут ка титули универзитетског шампиона Европе.

Лука је у Тирани још једном потврдио да у њему има штофа за највише домете у сениорској конкуренцији.

Европско универзитетско првенство у Тирани по добром ће да памте још двојица каратиста из Републике Српске. Михајло Зрнић из Бањалуке и Срђан Јовановић из Источног Сарајева који су се домогли бронзаних медаља.

Из Тиране стижу са одличјима око врата, али за Луку, Михајла и Срђана предаха нема и одмах по повратаку враћају се тренажном процесу за наредне такмичарске изазове на татамију.

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Тагови :

Лука Пејић

спорт

медаље

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