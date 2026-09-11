Лука Пејић освојио златну медаљу на Европском универзитетском првенству

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучки каратиста Лука Пејић освојио је златну медаљу на Европском универзитетском првенству у Тирани, а до најсјајнијег одличја стигао је са три побједе на татамију.
Најтеже је, каже, било у четврфиналном окршају са Мустафом Ограглијем из Турске, а након тог тријумфа себи је трасирао пут ка титули универзитетског шампиона Европе.
Лука је у Тирани још једном потврдио да у њему има штофа за највише домете у сениорској конкуренцији.
Европско универзитетско првенство у Тирани по добром ће да памте још двојица каратиста из Републике Српске. Михајло Зрнић из Бањалуке и Срђан Јовановић из Источног Сарајева који су се домогли бронзаних медаља.
Из Тиране стижу са одличјима око врата, али за Луку, Михајла и Срђана предаха нема и одмах по повратаку враћају се тренажном процесу за наредне такмичарске изазове на татамију.
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