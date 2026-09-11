Џију-џицу: Отворен Свјетски куп и 21. Балканско првенство

Аутор:АТВ редакција
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Бањалука и Република Српска ових дана су центар борилачког свијета. Борба за медаље је увелико у току, а домаћини су се потрудили да учесницима Свјетског купа и Балканског шампионата обезбиједе најбоље могуће услове.
На свечаној церемонији кроз дворану Борик продефиловали су сви учесници, а такмичење је отворио предсједник Владе Републике Српске. Саво Минић каже да су овакви догађаји од великог значаја.
Већ првог дана стигла је и прва златна медаља за Републику Српску. Милица Панић свима је ставила до знања да на домаћем терену жели до најбољих резултата.
Успјеху се надају и остали учесници, а велике амбиције има репрезентације Њемачке.
Само ријечи хвале за организаторе има први човјек свјетске Џију-џицу асоцијације Панајотис Теодоропулос.
Такмичење у Бањалуци је почело јуче. Сама завршница на програму је у недјељу, када ће бити познати освајачи медаља у свим категоријама.
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