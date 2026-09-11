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Џију-џицу: Отворен Свјетски куп и 21. Балканско првенство

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11.09.2026 20:16

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Џију-џицу
Фото: АТВ

Бањалука и Република Српска ових дана су центар борилачког свијета. Борба за медаље је увелико у току, а домаћини су се потрудили да учесницима Свјетског купа и Балканског шампионата обезбиједе најбоље могуће услове.

На свечаној церемонији кроз дворану Борик продефиловали су сви учесници, а такмичење је отворио предсједник Владе Републике Српске. Саво Минић каже да су овакви догађаји од великог значаја.

Већ првог дана стигла је и прва златна медаља за Републику Српску. Милица Панић свима је ставила до знања да на домаћем терену жели до најбољих резултата.

Успјеху се надају и остали учесници, а велике амбиције има репрезентације Њемачке.

Само ријечи хвале за организаторе има први човјек свјетске Џију-џицу асоцијације Панајотис Теодоропулос.

Такмичење у Бањалуци је почело јуче. Сама завршница на програму је у недјељу, када ће бити познати освајачи медаља у свим категоријама.

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Тагови :

Џију-џицу савез Републике Српске

21. Балканско Џију-џицу првенство

спорт

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