Ванредна изборна Скупштина Рукометног савеза БиХ 29. септембра

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ванредна изборна Скупштина Рукометног савеза БиХ биће одржана 29. септембра у Добоју, хотел „Парк“ са почетком од 13 часова.
Ову информацију саопштио је Маринко Умичевић, предсједник Рукометног савеза Републике Српске.
“Рукометни савез Републике Српске, по ко зна који пут, пружио је руку спаса РС БиХ, пошто по члану 25 Статута РС БиХ имамо право да 15 делегата може сазвати ванредну изборну Скупштину. Очито да колеге из ФБиХ нису још одржали своју Скупштину који смо ми у Републици Српској поодавно одржали. Ванредна је зато што су свима истекли мандати, уз напомену да је због недостатка кворума прошлог сазива УО РС БиХ, дошло до тоталног распада система. С тога је једино преостало да сазовемо ванредну изборну Скупштину, као предсједник Рукометног савеза Републике Српске покушавам да у минут до 12 вратимо рукомет на право мјесто и да се изађе из војних чизама. Требамо као одговорни и озбиљни људи да разговарамо шта је најбоље за питање рукомета и да се заврши ова агонија која траје преко 16 година. Ми смо предложили дневни ред и ако се сви одазову на сједницу и уколико буде успјешна онда би нова сезона у Лиги БиХ могла да почне у сриједу, 7. октобра”, рекао је Умичевић.
Овом приликом били би изабрани нови чланови Скупштине, његов предсједник и два потпредсједника, комисије, као и нови УО РС БиХ. Једна од главних тачака дневног реда требало би да буде питање пореског броја.
“То је горући проблем и тај ратни порески број је од стране неодговорних, незаконски и нелегитимно прихваћен од прошлог сазива УО РС БиХ. Тражићемо да се на скупштини изјаснимо да ли да се потврди Одлука УО РС БиХ од 23. септембра 2023. године о прихватању тог ратног пореског броја. Осим тога разматраћемо и о евентуалном пресељењу сједишта РС БиХ у Републику Српску и на тај начин бисмо ријешили питање пореског броја. Ми смо пет година радили без ИД броја, јер је дио надлежности на мој приједлог пребачен на РС Републике Српске као и на кантон Тузла. У том периоду све смо плаћали, ником нисмо остали дужни, а ту праксу прекинули смо по сазнању да је, тајно у илегали под тачком разно прихваћен ратни порески број”, додао је Умичевић.
Први човјек Рукометног савеза Републике Српске навео је и сљедеће.
“Надамо се здравом разуму и договору. Прије тога ми ћемо покушати одржати састанак са људима који су легално изабрани у Рукометни савез Српске и ФБиХ како бисмо се припремили за ванредну изборну Скупштину, да она буде само завршни чин. У супротном први ћу да дигнем руке од РС БиХ, због којег сам највише нападан и оспораван из ФБиХ, иако сам највише урадио за рукомет БиХ што показују резултати и дјела. Позивам колеге из ФБиХ као и колеге из Републике Српске да прво сви прочитамо Статут РС БиХ у којем све лијепо пише, а не да прича шта коме падне на памет. Треба да причамо и предлажемо само аргументима и приједлозима за боље сутра рукомета БиХ. Република Српска је увијек била кооперативна и биће и даље, али нећемо дозволити укидање наших надлежности, ни ми нећемо укидати надлежности друге стране. Треба свима да буде јасно да је РС БиХ први пут регистрован 2017. године и тада је речено да нисмо насљедници прошлог сазива који нигдје није био уписан и не знам зашто би био проблем да тражимо и добијемо нови порески број. Вјерујем да ћемо одговорити задатку и да ће ово бити прекретница за рукомет у БиХ, а захваљујем се домаћину предстојеће ванредне изборне Скупштине Војиславу Рађи који је све обезбиједио за одржавање исте, као и Љуби Кокотовићу који је сазвао Скупштину. На крају треба истаћи да је Рукометни савез Републике Српске омогућио надлежној комисији да обави регистрацију играча за нову сезону, иако је и њима истекао мандат”, навео је Умичевић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
15 ч0
Остали спортови
16 ч0
Остали спортови
17 ч0
Остали спортови
3 д0
Најновије
Најчитаније
14
17
14
08
14
07
14
06
14
02
Тренутно на програму