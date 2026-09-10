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Урош Медић и "амерички сан" на српски начин

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10.09.2026 20:35

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УФЦ борац Урош Медић
Фото: АТВ

Нејвероватну популарност тренутно проживљава УФЦ борац Урош Медић.

Новосађанин је тренутно најтраженија звијезда на нашим просторима, а прошле седмице боравио је у Бањалуци на Адрија Спортс конференецији.

Том приликом говорио је о свом животном и борилачком путу и плановима у наставку каријере.

Његова зивотна прича налик је сценарију за холивудски блокбастер, а данас прозивљавала све оно сто је некоц сањао, па и висе од тога.

Урош Медић, својим борилацким вјестинама, уз напоран и марљив рад стигао је и до УФЦ кавеза у којем низе побједу за побједу, а београдску га је у потпуности лансирала у ММА орбиту. Љетну паузу искористио је и да пристине у Бањалуку, а током своје приче на Адриа спортс цонференце открио је шта му се све дешавало тик пред највећу борбу каријере.

Урош се амерички сан остварио на српски начин. Прије девет година отиснуо се пут Аљаске, сто би нас народ рекао, трбухом за крухом. Тамо је и започео своју ММА каријеру која му је, зарад перформанса у кавезу, донијела и надимак „Доктор“. За свих ових година, Медић, због бирократије није могао да напуста тло Сједињених Америчких Држава, а проблеме са којима се суочава

Из Бањалуке Медић је отишао у Сједињене Америчке Државе. Вратио се тренингу и ријешен је да настави да крупним корацима корача ка циљу – шампионском појасу УФЦ-а

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Тагови :

Урош Медић

УФЦ

ММА борац

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Урош Медић и "амерички сан" на српски начин

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