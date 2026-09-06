Ивичић рутински до титуле у десетобоју

Аутор:Никола Лучић
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Лука Ивичић атлетичар Бањалучког Бораца побједио је на Првенству БиХ у десетобоју за сениоре. Првенство се одржавало у Краљеву заједно са Првенством Србије у вишебоју.
Лука је освојио 5798 бодова што је уједно био и најбољи резултат на оба Првенства.
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