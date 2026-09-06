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Ивичић рутински до титуле у десетобоју

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06.09.2026 20:00

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Ивичић рутински до титуле у десетобоју
Фото: Ustupljena fotografija

Лука Ивичић атлетичар Бањалучког Бораца побједио је на Првенству БиХ у десетобоју за сениоре. Првенство се одржавало у Краљеву заједно са Првенством Србије у вишебоју.

Лука је освојио 5798 бодова што је уједно био и најбољи резултат на оба Првенства.

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Таг :

Лука Ивичић

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