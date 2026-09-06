Полиција прати пожар код Билеће: Саобраћај ће бити обустављан по потреби

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Полицијски службеници ПС Билећа у мјесту Корита, поручују да ће се саобраћај, зависно од ситуације са пожаром и и димом обустављати.
Полицијски службеници ће својим активностима настојати да сви грађани буду безбједни.
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Такође, сви који могу укључиће се у гашење пожара, поручили су за АТВ из ПУ Требиње.
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