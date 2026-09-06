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Полиција прати пожар код Билеће: Саобраћај ће бити обустављан по потреби

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06.09.2026 20:56

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Билећа пожар обустављен саобраћај
Фото: ATV

Полицијски службеници ПС Билећа у мјесту Корита, поручују да ће се саобраћај, зависно од ситуације са пожаром и и димом обустављати.

Полицијски службеници ће својим активностима настојати да сви грађани буду безбједни.

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Такође, сви који могу укључиће се у гашење пожара, поручили су за АТВ из ПУ Требиње.

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Тагови :

Билећа

ПУ Требиње

Полиција

пожар

саобраћај обустављен

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