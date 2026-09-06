Ноћас велики број грађана Српске креће на сахрану генералу Младићу

Аутор:АТВ редакција
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Велики број бораца из Републике Српске кренуће пут Београда, да одају посљедњу пошту свом ратном команданту, генералу Ратку Младићу. Превоз је организовала Борачка организација Републике Српске, у сарадњи са властима Српске и Србије.
Поред породице и бројних пријатеља, од генерала Ратка Младића ће се опростити, у великом броју и његови саборци из свих крајева Републике Српске. Опијелу и сахрани у Београду присуствоваће и демобилисани борци из Бањалуке.
„Биће тамо на сахрани да одају дужно поштовање и почаст нашем команданту који је преузео команду у најтежем тренутку за наш народ на овим просторима“, рекао је Владо Палачковић, борац Војске Републике Српске.
Здравко Петровић, борац Војске Републике Српске, каже да је генерал Младић био симбол борбе за слободу српског народа.
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„Српски народ је извукао и извући ће поуку да генерал Младић који је био и остао симбол борбе за слободу српског народа буде вјечан у сјећањима бораца којима је командовао и помогао стварању Републике Српске која је гарант опстанка српског народа на овим просторима“, нагласио је Петровић.
У раним јутарњим часовима кренуће аутобуси из Приједора и Новог Града.
„Током дана нам се још јавља грађана и наших сабораца који су вољни да крену да одају почаст нашем генералу Младићу, великом човјеку, великом команданту. Човјеку којем је и Република Српска дужна“, рекао је Ранко Колар, начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту града Приједор.
Велики одзив и бораца из Семберије, као и Подриња.
„Ујутро у 7 часова одавде креће пуних шест аутобуса. Имамо у резерви и седми, јер је огромно интересовање. Око 1.000 возила са борцима са регије, пошто је Београд близу, ићи ће одавде из Бијељине“, поручио је Петар Цвијетиновић, предсједник Удружење ветерана‚ "Гарда Пантери".
Светозар Гузина, предсједник Предсједништва Борачке организације општине Вишеград, каже да сваки војник зна ко је био генерал Младић.
„То нам је једино што нам је остало у овом тренутку, да одамо посљедњу пошту нашем генералу. Знамо ко је био генерал наше војске, да није било генерала, вјероватно не би било ни Републике, али са генералом ми смо створили Републику и Република Српска ће остати вјечна“, поручио је Гузина.
Посљедњу пошту одаће и генералови саборци из Одбрамбено отаџбинског рата са југа Српске.
„Вечерас је полазак у 22 часа испред хотела Леотар гдје ћемо послије са нашим саборцима из Билеће, Невесиња, Гацка, Фоче да заједно кренемо пут Србије“, рекао је Владо Берак, предсједник Предсједништва Градског одбора БОРС-а Требиње.
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Све оне који неће бити у могућности да крену пут Београда, из Борачке организације Републике Српске позивају да се у вријеме сахране окупе у својим локалним храмовима, код спомен обиљежја и запале свијеће.
„Ми ћемо око стотињак аутобуса из два правца, односно правца Вишеграда и правца Бијељине односно Раче водити у Београд на сахрану генерала. Огроман број цивилних аута, огроман број ће ићи. Оно што желим да поручим, а веома је важно, да сви ми који тамо долазимо знамо коме идемо на сахрану и да се у складу са тим и понашамо. Да се понашамо достојанствено и да сахрана нашег ратног команданта прође по свим нашим обичајима и да буде без ексцеса“, поручио је Милован Гагић, предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске.
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Патријарх Порфирије служи опијело Ратку Младићу
Опијело ће, како је саопштено из СПЦ, бити служено у подне у Цркви светог Луке на Кошутњаку. Након тога поворка ће кренути ка Топчидерском гробљу, гдје ће генерал Ратко Младић бити сахрањен, преноси РТРС
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