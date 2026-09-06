Мустафа Церић заборавио да је сахранио ратног злочинца

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Прошло је 16 година како је Мустафа Церић закопао ратног злочинца Расима Делића, а са њим и сјећање на тај догађај. Данас, некадашњи реис-ул-улема позива патријарха Порфирија да не држи опијело генералу Ратку Младићу.
У маратонском тексту Церић се обраћа јавности и патријарху Порфирију од кога тражи да одустане од опијела и позива "Босанску православну цркву", што је Церићево унитарно политичко наслијеђе, да се огради од истог.
Прије 16 година уз највеће војне почасти сахрањен је ратни злочинац и некадашњи генерал тзв. Армије РБиХ Расим Делић. Џеназу је предводио тадашњи реис-ул-улема Мустафа еф. Церић. Поред великог броја бошњачких званичника сахрани је присуствовао и тадашњи предсједавајући Предсједништва БиХ Харис Силајџић.
Церићу смета и саопштење Српске православне цркве у којем се није споменула Сребреница. Истом мјером би се могло питати Церића, да ли је на укопу злочинца Делића споменуо озренске жртве које су ликвидирали муџахедини чији злогласни одред је формирао некадашњи генерал тзв. Армије РБиХ.
Церић каже да је разочаран потезом Српске православне цркве јер је умјесто да стану уз "мајке Сребренице", Црква стаје уз мртвог генерала. Док он, достојан да хода овом земљом, стаје уз Насера Орића и пише хвалоспјеве о њему.
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