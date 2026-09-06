Трагедија код Гламоча: Тијело старије жене извучено из бунара

Аутор:АТВ редакција
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Тијело старије жене јуче су из бунара у селу Зајаруга на подручју Гламоча извукли припадници ГСС-а Ливањског кантона.
Како су саопштили из ГСС-а на Фејсбуку, њих су у 12 часова позвали из Полицијске станице Гламоч због потребе за извлачењем тијела старије жене из бунара.
"На терен су изашла четири спасиоца који су уз примјену одговарајућих техника и кориштење специјализиране опреме успјешно извукли тијело из бунара, након чега је предано радницима Хитне медицинске помоћи", саопштили су на својој званичној страници.
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