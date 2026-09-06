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Трагедија код Гламоча: Тијело старије жене извучено из бунара

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06.09.2026 21:38

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Тијело старије жене јучер су из бунара у селу Зајаруга на подручју Гламоча извукли припадници ГСС-а Ливањског кантона.
Фото: Facebook/GSS stanica HBŽ/printscreen

Тијело старије жене јуче су из бунара у селу Зајаруга на подручју Гламоча извукли припадници ГСС-а Ливањског кантона.

Како су саопштили из ГСС-а на Фејсбуку, њих су у 12 часова позвали из Полицијске станице Гламоч због потребе за извлачењем тијела старије жене из бунара.

"На терен су изашла четири спасиоца који су уз примјену одговарајућих техника и кориштење специјализиране опреме успјешно извукли тијело из бунара, након чега је предано радницима Хитне медицинске помоћи", саопштили су на својој званичној страници.

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Тагови :

Гламоч

жена упала у бунар

Извучено тијело

смрт

несрећа

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