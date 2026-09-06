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Ђорђе Копрена спроведен у Тужилаштво

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06.09.2026 18:54

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Ђорђе Копрена спроведен у Тужилаштво
Фото: RTRS

Ђорђе Копрена (22) ухапшени у акцији "Дементор" спроведен је у Окружно јавно тужилаштво Бањалука.

Како је саопштено из ПУ Бањалука, он је ухапшен због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.

Акција Дементор

Хроника

Акција "Дементор": У Бањалуци ухапшен Ђорђе Копрена

"На основу Наредбе Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршен је претрес куће и помоћних објеката на подручју Бањалуке, којом приликом је пронађена и одузета зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуану“ укупне бруто масе око 299 грама, бијела прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „амфетамин“ укупне бруто масе око 992 грама, пет таблета зелене боје које својим изгледом асоцирају на екстази, три дигиталне ваге, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела", наводе из ПУ Бањалука.

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Тагови :

Акција Дементор

Ђорђе Копрена

ОЈТ Бањалука

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