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Одређен притвор монструму Фахрету Хорозовићу: Пијан ударио троје дјеце, ампутиране им ноге

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06.09.2026 16:18

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Одређен притвор монструму Фахрету Хорозовићу: Пијан ударио троје дјеце, ампутиране им ноге
Фото: Avaz

Општински суд у Цазину одредио је једномјесечни притвор Фахрету Хорозовићу, који је пијан скривио саобраћајну несрећу у насељу Доња Копривна код Цазина.

Подсјећамо, у несрећи је повријеђено троје д‌јеце у доби од шест, девет и 12 година, а у најтежем стању је деветогодишњи д‌јечак који је у коми.

Хорозовић је великом брзином управљао возилом у насељеном мјесту и ударио у зид на којем су се играла д‌јеца.

Усљед задобијених тешких тјелесних повреда, сваком д‌јетету ампутирана је десна нога. Д‌јеца се и данас налазе на од‌јелу интензивне његе.

(Аваз)

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Тагови :

Цазин

Притвор

Саобраћајна несрећа

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