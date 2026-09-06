Детаљи трагедије у којој је погинуло дијете (7): Малишан возио квад па се преврнуо

Аутор:АТВ редакција
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Тешка трагедија догодила се 4. септембра на подручју Горњег Вакуфа-Ускопља, гдје је након превртања четвороцикла – квада, смртно страдало дијете рођено 2019. године.
Како је саопштено из Канцеларије комесара МУП-а Средњобосанског кантона, Полицијској станици Горњи Вакуф-Ускопље у 18.15 часова пријављено је превртање четвороцикла марке „ЦФ Мото“.
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Несрећа се догодила у мјесту Дражев Долац, на приватној парцели.
Према информацијама полиције, четвороциклом је управљало малољетно дијете рођено 2019. године из Горњег Вакуфа-Ускопља. Приликом превртања дијете је задобило тјелесне повреде.
Само пет минута након пријаве несреће, у 18.20 часова, полицију су службеници Дома здравља Горњи Вакуф-Ускопље обавијестили да је дијете, усљед задобијених повреда, преминуло.
О трагедији је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва у Травнику, који је овластио полицијске службенике Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Бугојно да обаве увиђај на мјесту догађаја.
Више информација о околностима под којима је дошло до превртања четвороцикла биће познато након спровођења потребних истражних радњи, пише Црна Хроника.
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