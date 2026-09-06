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Детаљи трагедије у којој је погинуло дијете (7): Малишан возио квад па се преврнуо

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06.09.2026 12:37

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Ротација
Фото: pexels/cottonbro studio

Тешка трагедија догодила се 4. септембра на подручју Горњег Вакуфа-Ускопља, гдје је након превртања четвороцикла – квада, смртно страдало дијете рођено 2019. године.

Како је саопштено из Канцеларије комесара МУП-а Средњобосанског кантона, Полицијској станици Горњи Вакуф-Ускопље у 18.15 часова пријављено је превртање четвороцикла марке „ЦФ Мото“.

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Хроника

Нова језива трагедија у БиХ: Дјечак (6) погинуо у превртању квада

Несрећа се догодила у мјесту Дражев Долац, на приватној парцели.

Према информацијама полиције, четвороциклом је управљало малољетно дијете рођено 2019. године из Горњег Вакуфа-Ускопља. Приликом превртања дијете је задобило тјелесне повреде.

Само пет минута након пријаве несреће, у 18.20 часова, полицију су службеници Дома здравља Горњи Вакуф-Ускопље обавијестили да је дијете, усљед задобијених повреда, преминуло.

О трагедији је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва у Травнику, који је овластио полицијске службенике Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Бугојно да обаве увиђај на мјесту догађаја.

Више информација о околностима под којима је дошло до превртања четвороцикла биће познато након спровођења потребних истражних радњи, пише Црна Хроника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

квад

трагедија

Полиција

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