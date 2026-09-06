Аутобус пун дјеце се сурвао у провалију, преко 20 мртвих! Стравична трагедија на Зеленортским острвима

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 21 особа изгубила је живот у тешкој саобраћајној несрећи на острву Фого на Зеленортским Острвима, када је аутобус пун ђака слетио са пута и пао са висине од око 30 метара.
Несрећа се догодила у суботу увече, након што је аутобус, који је саобраћао на линији Ча дас Калдеирас – Кампанас, из за сада неутврђених разлога скренуо са пута.
Према наводима локалног званичника цивилне заштите, возило је након слијетања са коловоза пало са велике висине, а најмање десет путника испало је из аутобуса.
Међу страдалима има и дјеце, док су поједини путници након несреће остали заробљени у потпуно уништеном возилу.
Спасилачке екипе интервенисале су на мјесту несреће, а надлежни утврђују све околности које су довеле до трагедије, преноси Курир.
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