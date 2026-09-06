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Аутобус пун дјеце се сурвао у провалију, преко 20 мртвих! Стравична трагедија на Зеленортским острвима

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06.09.2026 08:30

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Најмање 21 особа изгубила је живот у тешкој саобраћајној несрећи на острву Фого на Зеленортским Острвима, када је аутобус пун ђака слетио са пута и пао са висине од око 30 метара.

Несрећа се догодила у суботу увече, након што је аутобус, који је саобраћао на линији Ча дас Калдеирас – Кампанас, из за сада неутврђених разлога скренуо са пута.

Према наводима локалног званичника цивилне заштите, возило је након слијетања са коловоза пало са велике висине, а најмање десет путника испало је из аутобуса.

Међу страдалима има и дјеце, док су поједини путници након несреће остали заробљени у потпуно уништеном возилу.

Спасилачке екипе интервенисале су на мјесту несреће, а надлежни утврђују све околности које су довеле до трагедије, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Зеленортска Острва

аутобус

Дјеца

Саобраћајна несрећа

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