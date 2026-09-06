Истичу правила о флексибилности: Путници према ЕУ могли би поново у дуге колоне на границама

Аутор:АТВ редакција
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Путници који путују у земље Европске уније могли би се поново суочити с дужим чекањима на границама након што данас истиче период у којем је државама чланицама била омогућена флексибилнија примјена новог система уласка и изласка из ЕУ.
Иако Европска комисија није продужила могућност привремене обуставе појединих контрола, више извора из авио-индустрије и сектора путовања наводи да неке чланице ни након истека рока неће у потпуности примјењивати биометријске контроле.
Ријеч је о систему ЕЕС, односно новом систему уласка и изласка из Европске уније, који подразумијева регистрацију путника који нису држављани ЕУ, укључујући узимање отисака прстију и евидентирање података о путовању.
Авио-индустрија је прошле седмице затражила од Европске комисије да продужи могућност привремене обуставе појединих ЕЕС контрола до краја 2026. године. Компаније упозоравају да би пуна примјена система могла поново изазвати велике гужве на аеродромима и граничним прелазима.
Током главне туристичке сезоне није дошло до понављања најдужих колона које су забиљежене на појединим европским аеродромима почетком љета. Тада су бројни путници због чекања пропустили летове, а представници туристичког и авио-сектора сматрају да је већи хаос избјегнут управо захваљујући ублажавању правила о биометријској регистрацији.
За путнике који из Велике Британије путују према Француској, према доступним информацијама, наредне седмице не би требало бити већих промјена. Разлог су технички проблеми са софтвером ЕЕС система који су наручиле француске власти.
Киосци за узимање отисака прстију, које су набавили Евротунел, лука Довер и Еуростар на лондонској станици Сент Панкрас, још нису у функцији.
Из Довера су поручили да не очекују промјене од наредне седмице, посебно јер возачи аутомобила још нису обухваћени ЕЕС контролама.
Из Евротунела су саопштили да чекају потврду француских власти о почетку наредне фазе примјене система, али да су спремни за увођење потпуне биометријске контроле чим добију званично одобрење.
Еуростар је такође потврдио да се ЕЕС уводи постепено те да ће се регистрација путника и даље обављати ручно, уз помоћ граничних службеника.
Један од високих извора из авио-индустрије навео је да се, упркос истеку рока за флексибилнију примјену правила, не очекује потпуна проведба ЕЕС система на најпрометнијим европским аеродромима.
Посебно се истиче Грчка, гдје су службеници на појединим главним туристичким дестинацијама, према наводима извора, практично изузели путнике из Велике Британије од дијела ЕЕС процедура како би спријечили стварање великих гужви.
Очекује се да би се таква пракса могла наставити и након 6. септембра.
Лук Петерхбриџ из британског удружења туристичке индустрије Абта казао је да ће наставити вршити притисак на Европску комисију да омогући флексибилну примјену контрола и након септембра.
„Још увијек је дуг пут до тога да ЕЕС буде у потпуности и досљедно оперативан у свим земљама које учествују у систему“, казао је Петерхбриџ.
Међународно удружење ваздушног транспорта (ИАТА) такође је затражило званично продужење флексибилног режима, упозоравајући да су кашњења повезана с ЕЕС системом већ довела до тога да путници пропусте летове и конекције.
„То су стварне посљедице које путници осјећају. То Европи даје лошу репутацију. Када системи не функционишу, путници губе повјерење, а када касне, авио-компаније сносе велике трошкове“, рекао је Томас Рејнарт из ИАТА.
Европска комисија засад није најавила продужење периода флексибилне примјене. Из Комисије су поручили да су у контакту с неколико држава чланица у којима су потребна додатна прилагођавања на појединим граничним прелазима.
Комисија је такође навела да је спремна пружити додатну подршку тим државама током периода потребног за техничко и оперативно прилагођавање система, преноси Кликс.
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