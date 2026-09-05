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Милеј тражи Фокландска острва од Британаца: "Она су наша"

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05.09.2026 21:26

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Милеј тражи Фокландска острва од Британаца: "Она су наша"

Предсједник Аргентине Хавијер Милеј позвао је Велику Британију да уступи Фокландска острва Аргентини по моделу сличном споразуму којим је Хонг Конг враћен Кини, истичући да Буенос Ајрес не жели нови рат због спора око суверенитета над острвима.

„Дугорочно можемо да вратимо наша острва. Британија је то урадила са Хонг Конгом, па зашто не бисмо пронашли споразум по којем би се острва прије или касније вратила Аргентини? Она су наша“, рекао је Милеј за британски лист „Економист“.

Милеј је острва, која Аргентина назива Малвинима, прогласио аргентинском територијом и оцијенио да становници Фокландских острва немају легитимно право на самоопредјељење. Он је, међутим, нагласио да Аргентина не вјерује у рат као начин рјешавања спора.

Британски министар спољних послова Дејвид Леми поручио је да је став Лондона о Фокландским острвима непромијењен и да су острва британска и да ће таква остати, указујући на право становника острва на самоопредјељење.

Милеј је претходно у телевизијском обраћању оптужио Велику Британију да систематски крши права Аргентине на острва експлоатацијом њихових природних ресурса. Спор око Фокландских острва довео је до рата између Аргентине и Велике Британије 1982. године, који је завршен британском побједом послије 74 дана.

На референдуму одржаном 2013. године, становници Фокландских острва великом већином су потврдили да желе да остану британска прекоморска територија, а само троје бирача гласало је против тог статуса.

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Тагови :

Аргентина

Фокландска острва

Велика Британија

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