Ирански танкери у пламену, Американци: Нападнути су нам разарач и носач

Аутор:АТВ редакција
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Америчка војска објавила је да је погодила три нафтна танкера повезана с Ираном, након што су према два америчка ратна брода у региону испаљене балистичке ракете.
Америчка Централна команда (ЦЕНТКОМ) саопштила је да је један танкер у близини острва Харг „трајно онеспособљен“, као и други у близини Ормушког мореуза, док је трећи танкер у Оманском заливу „потпуно уништен“.
ЦЕНТКОМ је такође објавио да је „успјешно избјегао“ више напада Иранске револуционарне гарде (ИРГЦ), који су били усмјерени на амерички носач авиона и разарач наоружан навођеним ракетама. У нападима није повријеђен ниједан амерички војник, наводи се у саопштењу.
“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026
Ирански државни медији раније су објавили да је један од иранских танкера погођен у близини острва Харг. Техеран засад није потврдио нападе на америчке бродове.
Адмирал Бред Купер, командант ЦЕНТКОМ-а, поручио је: „Нека порука ИРГЦ-у буде јасна: ако пуцате на два наша брода, наметнућемо још већи економски трошак уништавањем три ваша танкера. Нећемо оклијевати да бранимо америчке снаге и, ако буде потребно, уништимо ограничену и изложену иранску флоту нафтних танкера.“
ЦЕНТКОМ, који надзире америчке војне операције на Блиском истоку, тврди да су три иранска нафтна танкера била „дио сјеновите мреже која финансира ИРГЦ и његове регионалне савезнике“. Напади су изведени готово седмицу дана након што су поново избили сукоби између САД и Ирана, послије периода релативног затишја између двије зараћене стране.
Шездесетодневни прекид ватре између САД и Ирана званично је истекао прошлог мјесеца, а засад нема много назнака да би се могао постићи нови дипломатски договор. Неколико дана након истека прекида ватре, амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да ће САД увести строже економске мјере против Ирана, као и против сваке земље која му помаже или послује с њим.
САД и Израел први су покренули опсежне нападе на Иран 28. фебруара. Иран је узвратио нападима на Израел, америчке базе и савезничке државе у Персијском заливу, чиме је практично затворен Ормушки мореуз за поморски саобраћај.
Сукоб је подигао цијене енергената широм свијета. Уочи америчких међуизбора у новембру, Трамп се суочава и с притиском због питања колико рат кошта америчке потрошаче, преноси Индекс.
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