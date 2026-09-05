Превентивни кардиолошки прегледи за жене одржани у Челинцу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Наставак пројекта „Женско срце, снажно срце“ Удружења кардиолога Републике Српске стигао је и у Челинац. Циљ ове акције јесте подизање свијести о кардиоваскуларним ризицима код жена, посебно у осјетљивим животним добима попут менопаузе, када ризик од обољења срца и крвних судова драстично расте.
„Студенти медицине су са нама у жељи да грађанке Челинца упознамо са њиховим факторима ризика, да неке од њих директним мјерењем лаб-параметара одређујемо, након чега процјењујемо ризике кардио-болести и онда наше пацијенткиње даље упућујемо на друге дијагностичке процедуре. Крајњи циљ је свакако смањење ризика, али и спашавање живота и спречавање инфаркта који је узрок смрти број 1 жена у Републици Српској“, рекла је Тамара Ковачевић, предсједник управног одбора Удружења кардиолога Републике Српске.
Осим основне дијагностике и лабораторијских анализа, акција у Челинцу подигнута је на виши ниво захваљујући савременим ултразвучним апаратима тамошњег Дома здравља. Превентивним прегледима одазвало се више од стотину мјештанки ове општине.
„Ово што ја морам да нагласим јесте да смо данас овај пројекат оплеменили са додатном дијагностиком, с обзиром на фантастичну опремљеност Дома здравља Челинац и одличан ултразвучни апарат. Данас је овђе било 120 суграђанки Челинца и мислим да ћемо кроз овај пројекат довести до значајне редукције фактора ризика и превенције инфаркта“, рекао је Никола Шобот, предсједник Удружења кардиолога Републике Српске.
Из ове здравствене установе поручују да подржавају све смислене пројекте, што поткрепљује и одличан одзив мјештанки – од планираних 150, на преглед се одазвало скоро 130 жена.
„Задовољство је данас да имамо изванредан пројекат који се реализује у сарадњи са Удружењем кардиолога РС. Ова обољења су узрочник смртности, а ми имамо негдје око 1.200 пацијената са кардио-болестима, тако да ће овај пројекат допринијети да унаприједимо здравствене потенцијале“, рекао је Драшко Купрешак, директор Дома здравља Челинац.
Рано откривање проблема и правовремена дијагностика остају најјаче оружје у борби против болести срца. Порука из Челинца је јасна – редовни прегледи и брига о сопственом здрављу морају постати приоритет сваке жене у Републици Српској.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч4
Република Српска
5 ч3
Република Српска
6 ч2
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму