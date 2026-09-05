Logo

Једина: Борба за живот

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

05.09.2026 19:57
Једина: Борба за живот

Научнофантастични трилер „Једина“, у режији Такашија Дошера, снимљен је 2019. године.

Радња прати Вила и Еву, млади пар који покушава да преживи након што се мистериозни вирус прошири свијетом и почне да усмрћује жене. Док владе уводе строге мјере, а ловци трагају за преживјелим женама, Вил покушава да заштити Еву и пронађе сигурно мјесто далеко од опасности.

Филм кроз причу о преживљавању и љубави поставља питање шта заиста значи бити слободан човјек. Усмјерен је на однос Вила и Еве, па је глобална катастрофа често приказана кроз њихову личну и емотивну борбу.

„Једина“ - недјеља у 22 часа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

најбољи филмови

Више из рубрике

нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Калиновик

1 д

0

Уживо

У другом плану: Саво Минић

Емисије

У другом плану: Саво Минић

1 д

0
Битно: Токсична позитивност - терор присилне среће

Емисије

Битно: Токсична позитивност - терор присилне среће

1 д

0
Битно: Предизборна кампања и избори

Емисије

Битно: Предизборна кампања и избори

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

02

Страшна страдања и небеска киша над жедном земљом: Сутра се помолите светитељима за божју милост

21

54

Прославио пунољетство, па погинуо у повратку кући! Младић страдао у тешкој несрећи

21

39

Секс након срчаног удара: Колико треба чекати и када је поново сигуран

21

26

Милеј тражи Фокландска острва од Британаца: "Она су наша"

21

25

Почела "Елита 10": Жељко Митровић најавио велике промјене

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима