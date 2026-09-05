Једина: Борба за живот

Извор:
АТВ
Научнофантастични трилер „Једина“, у режији Такашија Дошера, снимљен је 2019. године.
Радња прати Вила и Еву, млади пар који покушава да преживи након што се мистериозни вирус прошири свијетом и почне да усмрћује жене. Док владе уводе строге мјере, а ловци трагају за преживјелим женама, Вил покушава да заштити Еву и пронађе сигурно мјесто далеко од опасности.
Филм кроз причу о преживљавању и љубави поставља питање шта заиста значи бити слободан човјек. Усмјерен је на однос Вила и Еве, па је глобална катастрофа често приказана кроз њихову личну и емотивну борбу.
„Једина“ - недјеља у 22 часа.
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