Kалиновик: 31. година од НАТО бомбардовања Прве гардијске бригаде

Аутор:АТВ редакција
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31. година туге и бола је иза Драгице Малкић, која је у НАТО бомбардовању Прве гардијске бригаде у Калиновику изгубила сина Драгана, који је тада, имао свега 19. година. Кроз сузе прича Драгица да је поносна на свог сина.
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