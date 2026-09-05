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Почела "Елита 10": Жељко Митровић најавио велике промјене

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05.09.2026 21:25

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Жељко Митровић у плавој мајици сједи у студију и у рукама држи оловку.
Фото: Željko Mitrović/ YouTube

Врата Бијеле куће вечерас се отварају по десети пут, а јубиларна сезона Елите управо исписује нову страницу ријалити историје!

Нови учесници, добро позната лица, старе емоције, нова савезништва и сукоби који тек треба да се распламсају - све оно што публика мјесецима ишчекује почиње вечерас!

Водитељка Душица Јаковљевић отворила је вече у раскошној, црвеној хаљини која истиче њен деколте.

Елита 10 је званично почела, а Жељко Митровић је најавио иновације и велика изненађења!

Ево ко све вечера улази у Елиту

Подсјетимо, екипа Телеграфа је у Шимановцима, на мјесту догађаја, гдје се налазе сви такмичари, а ево кога смо до сада видјели!

Највећа ријалити звијезда, Миљана Кулић, направила је хаос одмах по доласку. Поменула је и бившег партнера Ивана Маринковића.

Стефан Карић је практично улетео на имање и побегао од новинара, након што је прије неколико сати све шокирао објавом која је алудирала на то да ипак неће ући.

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За многе је изненађење повратак Филипа Цара, који ће још једном окушати срећу у ријалити програму.

Јована Томић Матора стигла је сама, без подршке њене партнерке Драгане, а шта је изјавила послушајте испод.

Марко Јањушевић Јањуш је позирао голишав у апартману, што су наше камере успјеле да забиљеже. Да ли је тамо имао неко друштво, за сада није познато.

Матеја Матијевић је у Шимановце стигао у опуштеном издању, док је у рукама носио свјетло одјело, спремно за вечерашњи гала улазак.

Иван Маринковић је пред почетак Елите изјавио да жели да одузме старатељство Кулићима над сином Жељком.

Сања Грујић такође је у једном од апартмана и чека улазак на велелепно имање.

Борислав Терзић Терза окушаће срећу и ове године, а пре уласка у Елиту проговорио је о односу са Милицом Величковић и ћерком Барбаром.

Ко ће се још вечерас уселити на велелепно имање, остаје да видимо у току вечери.

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Тагови :

Елита 10

Ријалити Елита

Жељко Митровић

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