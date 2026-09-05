Почела "Елита 10": Жељко Митровић најавио велике промјене

Аутор:АТВ редакција
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Врата Бијеле куће вечерас се отварају по десети пут, а јубиларна сезона Елите управо исписује нову страницу ријалити историје!
Нови учесници, добро позната лица, старе емоције, нова савезништва и сукоби који тек треба да се распламсају - све оно што публика мјесецима ишчекује почиње вечерас!
Водитељка Душица Јаковљевић отворила је вече у раскошној, црвеној хаљини која истиче њен деколте.
Елита 10 је званично почела, а Жељко Митровић је најавио иновације и велика изненађења!
Подсјетимо, екипа Телеграфа је у Шимановцима, на мјесту догађаја, гдје се налазе сви такмичари, а ево кога смо до сада видјели!
Највећа ријалити звијезда, Миљана Кулић, направила је хаос одмах по доласку. Поменула је и бившег партнера Ивана Маринковића.
Стефан Карић је практично улетео на имање и побегао од новинара, након што је прије неколико сати све шокирао објавом која је алудирала на то да ипак неће ући.
Сцена
Малољетна учесница "Елите" направила хаос испред карантина
За многе је изненађење повратак Филипа Цара, који ће још једном окушати срећу у ријалити програму.
Јована Томић Матора стигла је сама, без подршке њене партнерке Драгане, а шта је изјавила послушајте испод.
Марко Јањушевић Јањуш је позирао голишав у апартману, што су наше камере успјеле да забиљеже. Да ли је тамо имао неко друштво, за сада није познато.
Матеја Матијевић је у Шимановце стигао у опуштеном издању, док је у рукама носио свјетло одјело, спремно за вечерашњи гала улазак.
Иван Маринковић је пред почетак Елите изјавио да жели да одузме старатељство Кулићима над сином Жељком.
Сања Грујић такође је у једном од апартмана и чека улазак на велелепно имање.
Борислав Терзић Терза окушаће срећу и ове године, а пре уласка у Елиту проговорио је о односу са Милицом Величковић и ћерком Барбаром.
Ко ће се још вечерас уселити на велелепно имање, остаје да видимо у току вечери.
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Сцена
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