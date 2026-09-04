Малољетна учесница "Елите" направила хаос испред карантина

Откако се појавила на потписивању уговора за најгледанији ријалити она привлачи пажњу, првенствено због својих година, али и због става.

Она се испред карантина посвађала са такмичарком Николином.

- Мене не интересује ништа, не може нико да се качи на моје име јер ћу хаос направити, вјерујте ми. Надмена јесам - рекла је она и обратила се учесници која ју је испрозивала, пише Блиц.

У свађу се умијешао и Мали Веља, али и Амазонка, те су се срамно псовали пред свима. Само дан прије, на љекарском прегледу је рекао за њу да је "караконџула".

Подсјетимо, прије неколико дана Јована је причала о својој бурној прошлости.

Сцена Малољетна улази у ријалити, ни школу није завршила: Мајка потписала сагласност

- Растурила сам неке бракове, тек ћу растурити. Бићу мирна до 18. године, послије тога хаос - рекла је Јована на почетку.

- Ово је десети хаос данас, сви ме нервирају, ја ћу тамо да се одморим. Требало је мама да дође за потпис, и сад опет морам да дођем, рекла је Јована, па открила који је њен тип мушкарца.

- Мој тип су напуцани истетовирани мушкарци.