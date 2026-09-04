Малољетна учесница "Елите" направила хаос испред карантина

Аутор:АТВ редакција
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Малољетна будућа учесница "Елите 10" Јована Косовац направила је хаос пред улазак у карантин и већ је успјела да се посвађа са једном цимерком.
Откако се појавила на потписивању уговора за најгледанији ријалити она привлачи пажњу, првенствено због својих година, али и због става.
Она се испред карантина посвађала са такмичарком Николином.
- Мене не интересује ништа, не може нико да се качи на моје име јер ћу хаос направити, вјерујте ми. Надмена јесам - рекла је она и обратила се учесници која ју је испрозивала, пише Блиц.
У свађу се умијешао и Мали Веља, али и Амазонка, те су се срамно псовали пред свима. Само дан прије, на љекарском прегледу је рекао за њу да је "караконџула".
Подсјетимо, прије неколико дана Јована је причала о својој бурној прошлости.
Сцена
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- Растурила сам неке бракове, тек ћу растурити. Бићу мирна до 18. године, послије тога хаос - рекла је Јована на почетку.
- Ово је десети хаос данас, сви ме нервирају, ја ћу тамо да се одморим. Требало је мама да дође за потпис, и сад опет морам да дођем, рекла је Јована, па открила који је њен тип мушкарца.
- Мој тип су напуцани истетовирани мушкарци.
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Сцена
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