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Малољетна учесница "Елите" направила хаос испред карантина

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04.09.2026 15:16

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Јована Косовац малољетна улази у ријалити Елита 10 мајка потписала сагласност
Фото: Instagram/srbija_showbizz/printscreen

Малољетна будућа учесница "Елите 10" Јована Косовац направила је хаос пред улазак у карантин и већ је успјела да се посвађа са једном цимерком.

Откако се појавила на потписивању уговора за најгледанији ријалити она привлачи пажњу, првенствено због својих година, али и због става.

Она се испред карантина посвађала са такмичарком Николином.

- Мене не интересује ништа, не може нико да се качи на моје име јер ћу хаос направити, вјерујте ми. Надмена јесам - рекла је она и обратила се учесници која ју је испрозивала, пише Блиц.

У свађу се умијешао и Мали Веља, али и Амазонка, те су се срамно псовали пред свима. Само дан прије, на љекарском прегледу је рекао за њу да је "караконџула".

Подсјетимо, прије неколико дана Јована је причала о својој бурној прошлости.

Јована Косовац

Сцена

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- Растурила сам неке бракове, тек ћу растурити. Бићу мирна до 18. године, послије тога хаос - рекла је Јована на почетку.

- Ово је десети хаос данас, сви ме нервирају, ја ћу тамо да се одморим. Требало је мама да дође за потпис, и сад опет морам да дођем, рекла је Јована, па открила који је њен тип мушкарца.

- Мој тип су напуцани истетовирани мушкарци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јована Косовац

Елита 10

ријалити

Ријалити Елита

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