Бијељинци у најмање седам аутобуса путују на сахрану генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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Најмање седам аутобуса из Бијељине кренуће у понедјељак, 7. септембра, на сахрану генерала Ратка Младића у Београд, изјавио је Срни предсједник Градске борачке организације Миодраг Стевановић.
Стевановић је навео да је огромна жеља грађана да се посљедњи пут лично опросте од бесмртног српског јунака и да ће, уколико буде потребе, бити организовани и додатни аутобуси.
"Велики број грађана ће на сахрану ићи приватним возилима", навео је Стевановић.
Полазак аутобуса из Бијељине планиран је у понедјељак, 7. септембра, у 7.00 часова испред Централног споменика погинулим борцима у центру града.
У Бијељини је након смрти генерала Младића у Хагу организовано паљење свијећа на централном тргу и отворена књига жалости у градској галерији.
Генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа. Авион тијелом генерала Младића стигао је јуче из Хага у Београд. Потом је тијело превезено на Војномедицинску академију због обдукције.
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