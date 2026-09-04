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Бијељинци у најмање седам аутобуса путују на сахрану генерала Младића

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04.09.2026 16:09

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У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.
Фото: Срна

Најмање седам аутобуса из Бијељине кренуће у понедјељак, 7. септембра, на сахрану генерала Ратка Младића у Београд, изјавио је Срни предсједник Градске борачке организације Миодраг Стевановић.

Стевановић је навео да је огромна жеља грађана да се посљедњи пут лично опросте од бесмртног српског јунака и да ће, уколико буде потребе, бити организовани и додатни аутобуси.

"Велики број грађана ће на сахрану ићи приватним возилима", навео је Стевановић.

Полазак аутобуса из Бијељине планиран је у понедјељак, 7. септембра, у 7.00 часова испред Централног споменика погинулим борцима у центру града.

У Бијељини је након смрти генерала Младића у Хагу организовано паљење свијећа на централном тргу и отворена књига жалости у градској галерији.

Генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа. Авион тијелом генерала Младића стигао је јуче из Хага у Београд. Потом је тијело превезено на Војномедицинску академију због обдукције.

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Тагови :

Ратко Младић

Ратко Младић сахрана

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