Ухапшен Фахрет Хорозовић: Био пијан када је ударио у зид на којем су била дјеца

Аутор:АТВ редакција
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Фахрет Хорозовић звани Факи, који је синоћ ухапшен због изазивања стравичне саобраћајне несреће у Цазину, у тренутку удара у троје малољетне дјеце био је под дејством алкохола.
Ову информацију званично је потврдила портпаролка Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона (МУП УСК) Азра Малкић.
Хроника
Ухапшен возач који је аутомобилом улетио у двориште и повриједио троје малољетника
Према новим детаљима из истраге, до тешке несреће у насељу Доња Копривна код Цазина дошло је када је возач, управљајући возилом неприлагођеном брзином и под дејством алкохола, изгубио контролу над аутомобилом.
Услијед силовитог кретања, забио се директно у потпорни зид на којем су се у том тренутку налазиле три малољетне особе.
Хроника
Троје малољетника у тешком стању након несреће: Аутомобилом улетио у двориште и 'покосио' дјецу
Дјеца су задобила тешке повреде опасне по живот, те је из Кантоналне болнице у Бихаћу јутрос упућен хитан апел за даривање крви повријеђеним малишанима.
О цијелом трагичном догађају обавијештено је и Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона, под чијим се надзором проводи даљња криминалистичка обрада над ухапшеним возачем.
(Кликс)
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