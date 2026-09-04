Ухапшен Фахрет Хорозовић: Био пијан када је ударио у зид на којем су била дјеца

Ову информацију званично је потврдила портпаролка Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона (МУП УСК) Азра Малкић.

Хроника Ухапшен возач који је аутомобилом улетио у двориште и повриједио троје малољетника

Према новим детаљима из истраге, до тешке несреће у насељу Доња Копривна код Цазина дошло је када је возач, управљајући возилом неприлагођеном брзином и под дејством алкохола, изгубио контролу над аутомобилом.

Услијед силовитог кретања, забио се директно у потпорни зид на којем су се у том тренутку налазиле три малољетне особе.

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Дјеца су задобила тешке повреде опасне по живот, те је из Кантоналне болнице у Бихаћу јутрос упућен хитан апел за даривање крви повријеђеним малишанима.

О цијелом трагичном догађају обавијештено је и Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона, под чијим се надзором проводи даљња криминалистичка обрада над ухапшеним возачем.

(Кликс)

