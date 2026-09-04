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Троје малољетника у тешком стању након несреће: Аутомобилом улетио у двориште и 'покосио' дјецу

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04.09.2026 08:21

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Троје дјеце налази се у тешком стању након стравичне саобраћајне несреће која се синоћ догодила у Цазину. Како је потврђено из МУП УСК, узрок ове тешке несреће је неприлагођена брзина.

До несреће је дошло када је возач, усљед великог прекорачења брзине, изгубио контролу над возилом и ударио у троје малољетника.

Према незваничним информацијама локалних медија, трагедији је претходило утркивање возача на саобраћајници. У једном тренутку, усљед дивљачке вожње, један од возача је слетио с пута и аутомобилом улетио у двориште породичне куће, гдје је ударио дјецу која су се ту налазила.

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Повријеђена дјеца су хитно превезена у Кантоналну болницу "Др Ирфан Љубијанкић" у Бихаћу, гдје им је указана љекарска помоћ и гдје се љекари боре за њихов опоравак с обзиром на то да су повреде тешке природе.

Припадници МУП-а УСК су обавили увиђај на мјесту несреће, а надлежне институције настављају рад на расвјетљавању свих околности које су довеле до овог трагичног догађаја.

Више информација о здравственом стању дјеце и особи која се налазила за воланом очекује се током дана.

(Кликс)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Цазин

МУП УСК

повријеђен малољетник

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