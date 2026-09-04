Троје малољетника у тешком стању након несреће: Аутомобилом улетио у двориште и 'покосио' дјецу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Троје дјеце налази се у тешком стању након стравичне саобраћајне несреће која се синоћ догодила у Цазину. Како је потврђено из МУП УСК, узрок ове тешке несреће је неприлагођена брзина.
До несреће је дошло када је возач, усљед великог прекорачења брзине, изгубио контролу над возилом и ударио у троје малољетника.
Према незваничним информацијама локалних медија, трагедији је претходило утркивање возача на саобраћајници. У једном тренутку, усљед дивљачке вожње, један од возача је слетио с пута и аутомобилом улетио у двориште породичне куће, гдје је ударио дјецу која су се ту налазила.
Хроника
Убиство у Сарајеву: За починиоцем се трага, ухапшен помагач (18)
Повријеђена дјеца су хитно превезена у Кантоналну болницу "Др Ирфан Љубијанкић" у Бихаћу, гдје им је указана љекарска помоћ и гдје се љекари боре за њихов опоравак с обзиром на то да су повреде тешке природе.
Припадници МУП-а УСК су обавили увиђај на мјесту несреће, а надлежне институције настављају рад на расвјетљавању свих околности које су довеле до овог трагичног догађаја.
Више информација о здравственом стању дјеце и особи која се налазила за воланом очекује се током дана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Регион
6 ч0
Најновије
Најчитаније
13
48
13
48
13
37
13
36
13
35
Тренутно на програму