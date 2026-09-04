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Ужас у БиХ: Прешао аутом преко ноге дјетета и побјегао

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04.09.2026 09:05

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Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Фото: Pixabay/geralt

Сарајевска полиција и даље трага за возачем који је јуче, 3. септембра, тешко повриједио малољетног пјешака и удаљио се са мјеста несреће.

"Дана 3. септембра 2026. године у 19,38 сати на коловозу улице Зворничка, општина Ново Сарајево, догодила се саобраћајна несрећа. Том приликом је НН возило, којим је управљао НН возач, пнеуматиком прешло преко стопала малољетног пјешака из Сарајева", саопштено је из полиције.

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Након саобраћајне несреће возило се удаљило, не указавши помоћ повријеђеном пјешаку.

"У овој саобраћајној несрећи тешке тјелесне повреде, констатоване у Општој болници Прим. др Абдулах Накаш, задобио је малољетни пјешак, који је након медицинског збрињавања упућен је на кућно лијечење", кажу у полицији и додају:

"Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, уз учешће овлаштеног судског вјештака саобраћајне струке. Полицијски службеници настављају рад на документовању ове саобраћајне незгоде, те идентификацији и проналаску НН возила и возача".

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Тагови :

несрећа

Сарајево

Полиција

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