Ужас у БиХ: Прешао аутом преко ноге дјетета и побјегао

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сарајевска полиција и даље трага за возачем који је јуче, 3. септембра, тешко повриједио малољетног пјешака и удаљио се са мјеста несреће.
"Дана 3. септембра 2026. године у 19,38 сати на коловозу улице Зворничка, општина Ново Сарајево, догодила се саобраћајна несрећа. Том приликом је НН возило, којим је управљао НН возач, пнеуматиком прешло преко стопала малољетног пјешака из Сарајева", саопштено је из полиције.
Свијет
Воз ударио у камион из БиХ на пружном прелазу: Камера снимила тренутак несреће
Након саобраћајне несреће возило се удаљило, не указавши помоћ повријеђеном пјешаку.
"У овој саобраћајној несрећи тешке тјелесне повреде, констатоване у Општој болници Прим. др Абдулах Накаш, задобио је малољетни пјешак, који је након медицинског збрињавања упућен је на кућно лијечење", кажу у полицији и додају:
"Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, уз учешће овлаштеног судског вјештака саобраћајне струке. Полицијски службеници настављају рад на документовању ове саобраћајне незгоде, те идентификацији и проналаску НН возила и возача".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч6
Хроника
15 ч2
Хроника
15 ч0
Најновије
Најчитаније
13
52
13
48
13
48
13
37
13
36
Тренутно на програму