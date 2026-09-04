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Лопови упали у мјењачницу и украли сеф са парама

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04.09.2026 10:03

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Мјењачница у Прељини била је на мети лопова који су у ноћним сатима провалили у објекат и из њега однијели комплетан сеф са око два милиона динара (око 17 хиљада евра), намијењених за редовно пословање мјењачнице.

Пљачка се догодила 22. августа, око 2.30 часова, а према ријечима власника, починиоци нису узели само новац који су пронашли у објекту, већ су успјели да изнесу читав сеф.

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Случај је одмах пријављен полицији, која трага за починиоцима.

Истрага је у току, а очекује се да надлежни органи утврде на који начин су лопови успјели да из мјењачнице изнесу тежак сеф и да ли су имали помагаче.

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Тагови :

Пљачка

мјењачница

Полиција

Србија

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