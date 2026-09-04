Лопови упали у мјењачницу и украли сеф са парама

Аутор:АТВ редакција
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Мјењачница у Прељини била је на мети лопова који су у ноћним сатима провалили у објекат и из њега однијели комплетан сеф са око два милиона динара (око 17 хиљада евра), намијењених за редовно пословање мјењачнице.
Пљачка се догодила 22. августа, око 2.30 часова, а према ријечима власника, починиоци нису узели само новац који су пронашли у објекту, већ су успјели да изнесу читав сеф.
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Случај је одмах пријављен полицији, која трага за починиоцима.
Истрага је у току, а очекује се да надлежни органи утврде на који начин су лопови успјели да из мјењачнице изнесу тежак сеф и да ли су имали помагаче.
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