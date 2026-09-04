Свињски бубрег функционисао у човјеку 271 дан

Аутор:АТВ редакција
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Бубрег свиње функционисао је у тијелу мушкарца из Сједињених Америчких Држава 271 дан, чиме је оборен рекорд, а у међувремену је пронађена особа која му је донирала орган.
Амерички љекари тврде да се никада није десило да животињски орган толико дана функционише у људском тијелу те додају да свињски органи могу да се користе као “мост” док се не појави људски орган за трансплантацију.
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Пацијент Тим Ендруз изјавио је да му је та операција пружила наду и омогућила да не иде сваког дана на дијализу, пренио је ББЦ.
Свињски орган је на крају отказао и уклоњен је, због чега је Ендрузу била потребна кратка серија дијализа прије него што је за њега пронађен људски донор.
Љекари посљедњих година интензивно истражују ксенотрансплантацију, употребу органа других врста, због хроничног недостатка органа за трансплантацију.
У САД око 100.000 људи чека на бубрег, док се годишње изврши око 25.000 трансплантација.
Свиње се сматрају идеалном животињом за ксенотрансплантацију. Њихови органи су приближно одговарајуће величине, а постоји и дугогодишње искуство у њиховом узгоју.
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Истраживачи су развили такозване Јукукатан патуљасте свиње, које су прошле кроз 69 генетских модификација како би њихови органи могли да се користе у те сврхе.
(Танјуг)
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