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Минић: Проширити пословну сарадњу са кинеским партнерима

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04.09.2026 11:14

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да је Српска у великом инвестиционом циклусу, због чега је позитивно да се прошири привредна сарадња између кинеских и домаћих привредника.

Минић је у Бањалуци изразио задовољство због реализације актуелних и других великих послова са кинеским партнерима, а поготово оних који се односе на путну инфраструктуру, енергетске и здравствене пројекте у Републици Српској.

"Сматрам да већ постоји једна сигурност кинеских партнера, али и заинтересованих привредника из Републике Српске да данас можемо да проширимо међусобну сарадњу и у другим областима", рекао је новинарима Минић.

Он је оцијенио да је данашњи Форум Републике Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније добро припремљен и да ће допринијети постизању компатибилности између привредника из Кине и Српске.

"Не сумњам да ће данашњи форум омогућити још шири спектар сарадње између домаћих и кинеских привредника, а Влада Српске је ту да на сваки начин помогне", рекао је Минић.

Форум Републике Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније почео је данас у Бањалуци у организацији Привредне коморе и Владе Српске, као и у присуству бројних републичких званичника, кинеских и домаћих привредника.

Форуму у сједишту Владе Републике Српске присуствовали су предсједник Српске Синиша Каран, министри у Влади Српске, предсједник Милорад Додик, предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић, амбасадор БиХ у Кини Синиша Берјан, директор Инвестиционо-развојне банке Српске Недељко Ћорић и бројни представници кинеских компанија.

Форум окупља представнике институција и пословне и академске заједнице Српске са представницима кинеских компанија и институција с циљем унапређења међусобне привредне сарадње, представљања инвестиционих потенцијала Српске и отварања нових могућности за пословна партнерства и улагања.

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Тагови :

премијер Републике Српске

Саво Минић

Република Српска

kineske investicije

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