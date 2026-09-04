Минић: Проширити пословну сарадњу са кинеским партнерима

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да је Српска у великом инвестиционом циклусу, због чега је позитивно да се прошири привредна сарадња између кинеских и домаћих привредника.
Минић је у Бањалуци изразио задовољство због реализације актуелних и других великих послова са кинеским партнерима, а поготово оних који се односе на путну инфраструктуру, енергетске и здравствене пројекте у Републици Српској.
"Сматрам да већ постоји једна сигурност кинеских партнера, али и заинтересованих привредника из Републике Српске да данас можемо да проширимо међусобну сарадњу и у другим областима", рекао је новинарима Минић.
Он је оцијенио да је данашњи Форум Републике Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније добро припремљен и да ће допринијети постизању компатибилности између привредника из Кине и Српске.
"Не сумњам да ће данашњи форум омогућити још шири спектар сарадње између домаћих и кинеских привредника, а Влада Српске је ту да на сваки начин помогне", рекао је Минић.
Форум Републике Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније почео је данас у Бањалуци у организацији Привредне коморе и Владе Српске, као и у присуству бројних републичких званичника, кинеских и домаћих привредника.
Форуму у сједишту Владе Републике Српске присуствовали су предсједник Српске Синиша Каран, министри у Влади Српске, предсједник Милорад Додик, предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић, амбасадор БиХ у Кини Синиша Берјан, директор Инвестиционо-развојне банке Српске Недељко Ћорић и бројни представници кинеских компанија.
Форум окупља представнике институција и пословне и академске заједнице Српске са представницима кинеских компанија и институција с циљем унапређења међусобне привредне сарадње, представљања инвестиционих потенцијала Српске и отварања нових могућности за пословна партнерства и улагања.
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